Banca Transilvania își întărește pozițiile în Republica Moldova

Banca Transilvania a anunţat marţi că şi-a exprimat intenţia de a achiziţiona o deţinere directă iniţială de 100% din capitalul social al Microinvest, una dintre principalele organizaţii de creditare nebancară din Republica Moldova specializată în finanţarea microîntreprinderilor, potrivit news.ro.

"Banca Transilvania se află în etapa de solicitare a aprobării achiziţiei de către autorităţile de supraveghere din România precum şi de către alte autorităţi relevante. Ca urmare a finalizării achiziţiei, Banca Transilvania va deţine controlul asupra entităţii Microinvest. Banca Transilvania va informa investitori în fiecare etapă relevantă din cadrul procesului de autorizare şi de achiziţie", precizează banca.

Potrivit site-ului propriu, Microinvest are circa 200 de angajaţi şi 35.000 de clienţi.

Balkan Financial Sector Equity Fund din Olanda deţine 54,9% din acţiuni, Fundaţia Soroş-Moldova, 24,4%, Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society din Olanda, 12,8%, în timp ce Driehaus Richard din SUA, are 4,8% şi SIDI Franţa are 3,1%.

De altfel, aceasta nu este prima achiziţie a grupului bancar în Republica Moldova. În 2018, Banca Trasilvania (BT) a devenit acţionar majoritar, împreună cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), al Victoria Bank, a treia bancă din Republica Moldova din punct de vedere al activelor.

BT anunţa în 2018 că este primul investitor bancar străin de pe piaţa din Republica Moldova din ultimii zece ani. Victoriabank are aproape 30 de ani de activitate, 540.000 de clienţi, 1.400 de angajaţi şi aproape 100 de sedii.

În România, principalii competitori ai BT sunt BCR, BRD, UniCredit, Raiffeisen şi ING.