Bănila: Am fost la interviu la DNA, dar nu am fost acceptat

Întrebat de Augustin Lazăr care este performanţa profesională care îl recomandă pentru conducerea DIICOT , Felix Bănilă a făcut referire la instrumentarea a două dosare din anul 2011.

"Eu, personal, consider că aş putea să fiu suflul extern de care are nevoie această structură la momentul de faţă. (..)Pot veni cu o plus valoare, experienţa mea poate fi valorificată", le-a spus Felix Bănilă procurorilor din CSM.

Referitor la delegarea la DNA, în anul 2016, timp de patru luni, magistratul a spus: "În acea perioadă de patru luni au fost singurele două rechizitorii întocmite la nivelul ST Bacău. După patru luni mi-a încetat delegarea. Am fost la interviu, dar nu am fost acceptat. Nu am cerut explicaţii".