Barack Obama a avertizat asupra pericolului 'ascensiunii naţionalismului' ca răspuns la schimbările politice din lume - VIDEO

Fostul preşedinte american Barack Obama a avertizat vineri, la Madrid, împotriva unei ”ascensiuni a naţionalismului” ca răspuns la modificările tehnologice şi politice din lume, relatează AFP, informează news.ro.

”Observăm o ascensiune a naţionalismului” în faţa ”extraordinare schimbări” pe care o trăieşte lumea pe planurile tehnologic, economic şi politic, a declarat Barack Obama în faţa a 2.000 de persoane, la un summit, în capitala spaniolă, pe tema economiei circulare şi inovaţiei tehnologice.

”Trăim o epioă dificilă politic, social (...), oamenii sunt foarte anxioşi. Schimbările au loc foarte rapid. Oamenii se întreabă dacă se pot adapta acestor schimbări. Oamenilor le este frică”, a spus el.

Fostul preşedinte şi-a subliniat, în acest context, îngrijorarea faţă de o fragmentare a opiniei publice, din cauza tratamentului divergent al informaţiei, în funcţie de instituţii de presă.

”Dacă vă uitaţi la Fox News, veţi vedea o realitate diferită decât dacă citiţi New York Times”, a spus el.

”Modificarea climatică nu există” la postur ca Fox, a declarat Obama.

Acst fenomen ”a fost exploatat la nivel internaţional de anumite forţe” politice care ”alimentează prejudecăţile”, a denunţat fostul şef de stat, insistând asupra răspunsului de dat în vederea ”educării tinerilor noştri” în faţa acestui lucru.

La Madrid, Obama s-a întâlnit cu noul şef al Guvernului spaniol Pedro Sanchez înainte de a se duce la Porto, în nordul Portugaliei, pentru a susţine altă conferinţă pe tema modificărilor climatice.

În această a doua alocuţiune, el şi-a reiterat criticile la adresa administraţiei lui Donald Trump cu privire la această problemă şi cu privire la lipsa ei de respect faţă de cercetarea ştiinţifică.

Însă Obama s-a declarat ”încrezător” în faptul că Statele Unite vor reveni, până la urmă, asupra deciziei luate de către actualul preşedinte de a părăsi Acordul de la Paris privind lupta împotriva încălzirii globale.

”Vestea bună este că ţara mea este singura care a părăsit acordul. Numeroase ţări recunosc că respectarea obiectivelor stabilite la Paris este un lucru pozitiv şi nu ceva ce ar trebui forţate să facă”, a subliniat el.

”În pofida efortului (administraţiei Trump) de a destrăma anumite reglementări pe care le-am implementat, o bună parte a eforturilor noastre s-au înrădăcinat în economia Statelor Unite”, a dat el asigurări.

