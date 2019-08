Barack Obama anunţă o iniţiativă de luptă împotriva practicii de manipulare a graniţelor circumscripţiilor electorale

Fostul preşedinte american Barack Obama a anunţat în această săptămână o nouă iniţiativă care îşi propune să lupte împotriva practicii de manipulare a graniţelor circumscripţiilor electorale de către partide, aşa-numitul 'gerrymandering', transmite miercuri agenţia dpa potrivit Agerpres.

Într-una din primele sale acţiuni politice publice de când a părăsit Casa Albă, Obama a prezentat iniţiativa intitulată 'Redistricting U', un proiect al 'All on the Line', o campanie care militează pentru hărţi electorale corecte în perspectiva recensământului din 2020 şi a redesenării districtelor electorale în 2021.'Instruirea este în inima organizării. Din acest motiv am făcut din ea o prioritate - începând din campania mea din 2008 şi până acum. Şi tot din acest motiv sunt mândru să anunţ iniţiativa de instruire @allontheline', a scris fostul preşedinte pe Twitter.Redistricting U precizează că va pregăti voluntari în oraşele americane în ce priveşte procesul de redesenare a districtelor electorale în statele lor şi modalităţi în care pot să contracareze practicile incorecte.'Hărţile electorale manipulate' creează un sistem în care oficiali aleşi 'se simt mai responsabili faţă de segmentele cele mai radicale ale electoratului lor decât faţă de soluţiile raţionale, rezonabile pe care le sprijină majoritatea americanilor', afirmă Redistricting U.Metoda decupajului electoral, aşa-numitul 'gerrymandering', este o veche practică a partidelor americane pentru a-şi asigura un avantaj în alegeri şi a-şi consolida puterea.În SUA, cetăţenilor li se cere să se înregistreze ca democraţi sau republicani, iar numeroase hărţi electorale sunt trasate în funcţie de aceste date.Graniţele circumscripţiilor electorale sunt retrasate pentru a reflecta schimbările din rândul populaţiei reieşite din recensământul întreprins de guvernul federal la fiecare zece ani, aşa cum prevede Constituţia.'Republicanii din Camera Reprezentanţilor au refuzat să voteze legi de bun-simţ în privinţa armelor, au blocat acţiunea împotriva schimbărilor climatice şi au încercat în mod repetat să anuleze ''Affordable Care Act'' (reforma sistemului de sănătate în SUA, cunoscută ca 'Obamacare' - n.red.) şi să elimine securitatea pe care acesta o oferă pentru milioane de americani', a scris Obama în luna mai.'Progresul în atât de multe probleme de care ne pasă este afectat sau împiedicat de gerrymandering - de politicieni care ştiu că locurile lor sunt la adăpost de orice schimbare reală', notat el.Una din priorităţile lui Obama după finalul mandatelor a fost să sprijine activitatea Comitetului Naţional Democrat privind retrasarea hărţilor electorale, un grup care încearcă să combată manipularea districtelor electorale pentru Congres în favoarea republicanilor.'Mişcarea pentru hărţi corecte va determina cursul progresului în orice problemă de care ne pasă pentru următorul deceniu. Nu putem aştepta să începem reorganizarea atunci când procesul de retrasare debutează în 2021. Trebuie să construim această mişcare de la bază, chiar acum', a subliniat fostul preşedinte american.