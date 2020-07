Bărbatul de 64 de ani, din Drăgăneşti-Olt, acuzat de pornografie infantilă şi corupere sexuală a minorilor, a fost arestat preventiv

Bărbatul în vârstă de 64 de ani din Drăgăneşti-Olt, reţinut marţi pentru pornografie infantilă şi corupere sexuală a minorilor deoarece ar fi prezentat unei minore de 10 ani imagini cu minori în ipostaze pornografice şi ar fi pipăit-o, a fost arestat preventiv miercuri, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie (IPJ) Olt.

Bărbatul în cauză, referent cultural în oraşul Drăgăneşti-Olt, a fost reţinut marţi, în urma unor percheziţii efectuate de DIICOT împreună cu poliţişti de combatere a criminalităţii organizate, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Curată nebunie! Caz fără precedent: Un cadru medical care nu crede în coronavirus a infectat 6 persoane

Potrivit unui comunicat DIICOT, în luna aprilie anul trecut, în sediul unei instituţii de cultură, suspectul i-ar fi prezentat unei minore de 10 ani imagini cu minori în ipostaze pornografice şi a pipăit-o.

"În fapt s-a reţinut că la data de 10.04.2019, in jurul orelor 15,00, în timp ce se afla în incinta unei instituţii culturale, la cursuri de dans, o minoră, în vârstă de 10 ani, a fost invitată de suspect, referentul unităţii, în biroul acestuia, ocazie cu care i-a prezentat un film cu minori în ipostaze pornografice. La data de 14.04.2019, în jurul orelor 12.45, în timp ce minora se afla in aceeaşi locaţie pentru a viziona un spectacol de teatru, a fost invitată din nou in biroul său de către suspect, pe motivul că doreşte să îi facă cadou un ceas de mană, ocazie cu care acesta şi-a introdus mâna în lenjeria intimă a minorei şi a pipăit-o în zona organelor genitale", se precizează în comunicatul DIICOT.