Bărbatul pus sub acuzare pentru asasinarea lui Nipsey Hussle a pledat nevinovat

Un bărbat în vârstă de 29 de ani, Eric Holder, a fost pus sub acuzare pentru asasinarea rapperului nominalizat la Grammy Nipsey Hussle și a pledat nevinovat, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Numele suspectului, Eric Ronald Holder, a fost făcut public de Poliția din Los Angeles luni, iar, marți, acesta a fost arestat, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune.

Eric Holder era bănuit că l-a asasinat pe Hussle și a rănit alte două persoane, într-un incident care a avut loc duminică după amiază, în fața magazinului de haine pe care rapperul îl deținea în oraș.

Conform raportului medicului legist, Hussle a murit după ce a fost împușcat în cap și în partea superioară a corpului.

Joi, într-o audiere la Curtea Superioară din Los Angeles, bărbatul a fost pus sub acuzare pentru crimă și tentativă de crimă și i s-a stabilit o cauțiune de 5 milioane de dolari. Holder a pledat nevinovat.

Citește și: Sarcofagul unui nobil egiptean va fi deschis în direct, la televiziune

Dacă va fi găsit vinovat, Holder riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea de a fi eliberat condiționat.

O nouă audiere în acest caz a fost stabilită pentru 10 mai.

Procurorii care se ocupă de acest caz spun că această crimă a fost motivată de o dispută personală între Holder și Hussle.

The Los Angeles Times informează că Holder își dorea o carieră de rapper și este suspectat că ar fi membru al unei bande. A mai fost condamnat pentru port ilegal de armă de foc.

Născut Ermias Asghedom, originar din sudul orașului Los Angeles, rapperul Nipsey Hussle - care a murit la vârsta de 33 de ani - a făcut parte dintr-o bandă de cartier în adolescență. Însă a devenit pasionat de muzică și tehnologie, angajându-se în mai multe demersuri antreprenoriale și fiind foarte implicat în diferite proiecte artistice pentru comunitatea din care făcea parte.

Anul acesta, a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap, "Victory Lap", lansat în 2018.

"Am crescut într-o cultură a bandelor. Am avut de-a face cu moartea, cu crime. Era ca și cum am fi trăit într-o zonă de război, unde oamenii mor în aceste cartiere și toată lumea este puțin imună la asta. Cred că se numește sindrom posttraumatic, lucru care se întâmplă oamenilor ce au fost în război atât de mult timp. Cred că Los Angeles suferă din cauza asta, pentru că nu este un lucru normal, dar, după un timp, ne comportăm ca și cum ar fi", a declarat rapperul pentru The Los Angeles Times, anul trecut.

Mai multe vedete, printre care Rihanna, Drake, Pharrell Williams și J Cole, și-au exprimat regretul privind decesul promițătorului rapper.