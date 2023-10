Bătălia de la Salah al-Din: Tancuri israeliene se ciocnesc cu luptători Hamas la periferia orașului Gaza (video)

Tancurile israeliene au avansat spre vestul enclavei și au ajuns în apropierea cartierului al-Zeitun, potrivit unor martori.

„Nu există nicio avansare a trupelor terestre în cartierele rezidențiale ale Fâșiei Gaza. Ce s-a întâmplat în zona Salah al-Din a fost o incursiune a câtorva tancuri și a unui buldozer aparțiând ocupanților israelieni”, a transmis luni șeful guvernului din Gaza, Salama Maarouf.

„În prezent nu mai există niciun vehicul militar al ocupanților pe ruta Salah al-Din, deplasările cetățenilor revenind la normal”, a adăugat acesta.

Israelul a anunțat că a intrat în „faza a doua” a războiului contra Hamas în Gaza și a trimis în enclavă mai multe tancuri care au avansat spre orașul Gaza.

Alți oficiali au spus că „rezistența palestiniană este mereu pregătită să facă față încercărilor israeliene de invazie terestră”.

O serie de martori au spus pentru AFP că tancurile care au ajuns la periferia orașului Gaza trăgeau în orice vehicul care circula pe ruta Salah al-Din, la o distanță de aproximativ 3 km de gardul care desparte Gaza de Israel.

The IDF continues to expand the scope of ground operations in the Gaza Strip. The Israeli military has hit more than 600 Hamas targets in recent days.



Israeli army tanks are spotted on the approach to Gaza, the key road between the north and south of the enclave is cut. This is… pic.twitter.com/LY6DNvHvDF