Bayern a jucat de la egal la egal cu cea mai bună echipă din Europa, a afirmat Thomas Tuchel

Antrenorul echipei de fotbal Bayern Munchen, Thomas Tuchel, a declarat că este mulţumit de cele două meciuri făcute cu Manchester City, în Liga Campionilor, în care bavarezii au jucat "de la egal la egal cu cea mai bună echipă din Europa, care este în cea mai bună formă", informează AFP, potrivit Agerpres.

"Sunt mulţumit de cum ne-am prezentat aici. Am jucat de la egal la egal cu cea mai bună echipă din Europa în acest moment. Ce am văzut la Manchester City este de top. Am primit un galben şi unul roşu pentru că am contestat decizii. Două lucruri nu au fost la nivel: terenul şi din păcate arbitrul", a spus Tuchel.

"În privinţa raportului de forţe cu City, nu este o diferenţă de o clasă, dar este o diferenţă de încredere şi de formă. Am fost totuşi pedepsiţi de manieră brutală în raport cu ce am arătat în aceste două meciuri. City a jucat fără greşeală şi de aceea a avut multe ocazii. Contra celei mai bune echipe trebuie să concretizezi sută la sută şansele pe care le ai. Am jucat la un nivel foarte înalt", a adăugat antrenorul bavarezilor.

"În acest moment, City are cea mai bună formă, cu cei mai buni jucători, în cel mai bun campionat din lume. În legătură cu prestaţia arbitrului (Clement Turpin), eu acord nota 6 (cea mai slabă posibilă în Germania), de la prima la ultima lui decizie. Eu nu am văzut nici măcar faultul la penalty-ul pe care ni l-a acordat", a adăgat Tuchel.

Manchester City s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal după ce a terminat la egalitate cu Bayern Munchen, 1-1 (0-0), miercuri seara, în deplasare, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei.

City, care în tur a câştigat cu 3-0, a controlat tactic jocul de pe Allianz Arena. Echipa antrenată de Pep Guardiola a deschis scorul prin golgheterul Erling Haaland (57), cel care în prima repriză a ratat un penalty (37), dar Bayern a egalat pe final, prin Joshua Kimmich (83), din lovitură de pedeapsă.