Bebe Rexha, căreia i s-a aruncat recent un telefon în faţă în timpul unui concert, a cedat: Ascultaţi ... Îmi place să mănânc, bine? Îmi place să mănânc

Cântăreaţa Bebe Rexha, căreia i s-a aruncat recent un telefon în faţă în timpul unui concert, s-a săturat de comentariile oamenilor referitoare la greutatea ei, conform news.ro.

Într-un Tweet de vineri, cântăreaţa, în vârstă de 33 de ani, le-a răspuns fanilor care au spus că pare mai grasă. Ea a spus că s-a săturat ca aspectul ei să fie un subiect de conversaţie.

", a scris artista. "Doar că m-am săturat ca oamenii să vorbească despre asta. NEXT!!!!!!"

Mulţi urmăritori au susţinut-o în comentarii.



"Nu lăsa asta să te afecteze, eşti perfectă aşa cum eşti, aşa cum eşti acum", a scris un fan.



Un altul a comentat: "Bebe nu eşti grasă, pur şi simplu evoluezi ca femeie şi corpul tău se schimbă . Toată lumea trece prin asta şi pentru ca oamenii să facă comentarii urâte înseamnă că nu au nimic mai bun de făcut cu viaţa lor decât să urască pe cei pe care sunt geloşi pe ei



Rexha a continuat cu un al doilea Tweet, explicând de ce comentariile sunt insensibile.



"Fiinţele umane trec prin fluctuaţii de greutate este viaţa şi nu ştiţi prin ce trec oamenii. Medicamente, boli, etc...", a scris ea.

Rexha a răspuns la îngrijorările fanilor cu privire la ochiul ei vânăt, după ce a fost lovită în faţă de telefonul unui spectator în timpul concertului din New York din cadrul turneului său "Best F*n Night of My Life Tour".



Vedeta pop a împărtăşit pe Twitter şi o fotografie actualizată a ochiului ei.



"Ochiul meu negru şi albastru acum, dar mult mai bine!!!! Vă mulţumesc!!!", a scris ea.

La începutul acestei luni, Rexha a postat pe Twitter o captură de ecran a căutărilor care arătau numele ei şi cuvântul "gras", scriind: "Da, sunt în perioada mea grasă şi ce?".



Rexha a postat, de asemenea, o fotografie în care îşi ridică tricoul într-o oglindă din baie pentru a-şi arăta abdomenul.



De asemenea, artista a reclamat bara de căutare de pe TikTok la jumătatea lunii aprilie, postând pe Twitter o captură de ecran care arăta că oamenii căutau "Bebe Rexha greutate".



"Să vezi acea bară de căutare este atât de supărător", a scris ea pe Twitter la momentul respectiv. "Nu sunt supărată pentru că este adevărat. M-am îngrăşat. Dar este pur şi simplu nasol. Mulţumesc tuturor oamenilor care mă iubesc, indiferent de situaţie".

Rexha a fost deschisă în trecut în legătură cu creşterea ei în greutate. Ea a vorbit despre faptul că a fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice - care afectează una din 10 femei - în emisiunea The Jennifer Hudson Show. Ea a spus că un simptom comun al acestei afecţiuni este creşterea în greutate.

Cântăreaţa a dezvăluit la momentul respectiv că a citit comentarii despre schimbarea corpului ei pe TikTok.



"Ascultă, suntem în atenţia publicului, aşa că este normal să se întâmple asta", i-a spus ea lui Hudson, în vârstă de 41 de ani. "Am fost mult mai slabă şi m-am îngrăşat puţin. Nu sunt supărată pentru că este adevărat, dar când vezi astfel de lucruri, te deranjează."



"Nu ştii prin ce trece cineva, prin ce trece în viaţa lui, aşa că e cam greu. Dar simt că suntem în 2023... nu ar trebui să vorbim despre greutatea oamenilor", a adăugat ea, în aplauzele uriaşe ale lui Hudson şi ale publicului.



"Ascultaţi ... Îmi place să mănânc, bine? Îmi place să mănânc", a explicat cântăreaţa, în timp ce Hudson a replicat: "Nu e nimic în neregulă cu asta!".