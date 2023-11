Beckham are încredere în naţionala Angliei la EURO 2024

David Beckham, fosta vedetă a naţionalei de fotbal a Angliei, a declarat miercuri pentru AFP că are încredere în această reprezentativă la EURO 2024.

Aflat în oraşul indian Mumbai, unde a asistat la un meci de la Cupa Mondială de cricket, Beckham a fost întrebat ce şanse va avea selecţionata antrenată de Gareth Southgate la Campionatul European care se va disputa în Germania în vara anului viitor, potrivit Agerpres.

"Am cu adevărat încredere în această echipă a Angliei. Am încredere în Gareth Southgate, în ce face el de câţiva ani. Din păcate noi am pierdut în finala EURO împotriva Italiei (în iulie 2021), dar am trecut foarte aproape de victorie. Când echipa noastră naţională reuşeşte, ţara întreagă se uneşte într-un fel incredibil. Nu vreau să mă hazardez, dar cred că la EURO 2024 avem cu adevărat şansele noastre, cu jucători tineri precum Cole Palmer, Jude Bellingham şi ceilalţi. Şi bineînţeles este căpitanul nostru Harry Kane, care continuă să fie un exemplu pentru echipă şi să dea goluri", a răspuns fostul mijlocaş.



Anglia a obţinut cu uşurinţă calificarea la turneul final de anul viitor, într-o grupă în care cele mai puternice adversare sunt Italia şi Ucraina.