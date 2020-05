Boris Johnson susţine că guvernul britanic va relaxa unele măsuri de izolare începând de luni

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat miercuri că are planuri să relaxeze unele restricţii pentru combaterea COVID-19 săptămâna viitoare, dar a avertizat că ridicarea măsurilor prea devreme ar putea adânci criza economică din Marea Britanie, relatează DPA, potrivit Agerpres.

"Vrem, dacă este posibil, să ridicăm de luni unele dintre aceste măsuri", a declarat Johnson în faţa parlamentului, confirmând că va anunţa schimbările dorite într-un discurs, duminică."Trebuie să fim siguri că datele vor sprijini capacitatea noastră de a face acest lucru", a spus el.Guvernul lucrează cu partidele de opoziţie, asociaţiile oamenilor de afaceri şi sindicatele "pentru a ne asigura că avem planul cel mai bun de ieşire din izolare", a mai spus Johnson."Ar fi un dezastru economic pentru această ţară dacă vom urma o relaxare a acestor măsuri acum în aşa fel încât să declanşăm un al doilea vârf", a adăugat el.Marea Britanie a raportat 29.427 de decese până marţi, depăşind Italia din punctul de vedere al bilanţului morţilor de COVID-19 şi devenind prima în Europa din acest punct de vedere.Analistul de date din sănătate Jamie Jenkins a estimat miercuri că bilanţul morţilor de COVID-19 ar fi mai degrabă de 54.000, bazându-se pe creşterea numărului de decese în această perioadă faţă de anii anteriori."Acesta nu este un succes sau un succes 'aparent'... Cum Dumnezeu s-a ajuns la asta?", a întrebat liderul opoziţiei, laburistul Keir Starmer, în parlament, referindu-se la o declaraţie a lui Johnson de săptămâna trecută.Starmer a mai spus că mulţi cred că Marea Britanie s-a descurcat prost pentru că s-a mişcat "încet în instituirea izolării, încet în ceea ce priveşte testarea, încet în urmărirea contacţilor şi încet în asigurarea echipamentelor de protecţie".Boris Johnson a recunoscut "statisticile revoltătoare" privind decesele legate de COVID-19 în Marea Britanie şi în alte ţări."În acest stadiu, nu cred că aceste comparaţii internaţionale funcţionează şi încă nu există datele pentru a trage concluziile pe care le dorim", i-a răspuns Johnson lui Starmer.Premierul britanic a mai afirmat că răspunsul său la pandemie a fost "guvernat de un singur scop prioritar... să salvăm vieţi şi să protejăm sistemul nostru de sănătate".Rosena Allin-Khan, parlamentar din Partidul laburist şi medic de urgenţă într-un spital din Londra, a declarat marţi în parlament că "lipsa testelor efectuate de guvern a costat vieţi".Ministrul sănătăţii Matt Hancock a respins afirmaţiile deputatei laburiste, insistând că guvernul a supervizat "o accelerare rapidă a testărilor în ultimele câteva luni".Adăugând presiune asupra lui Hancock şi Johnson, Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College London, a demisionat din rolul său de consilier al guvernului recunoscând că a încălcat regulile izolării.Hancock a declarat miercuri pentru Sky News că a rămas "fără cuvinte" după demisia lui Ferguson.Expertiza lui Ferguson a fost "o parte importantă din ceea ce ascultam" privind modul de a răspunde la pandemie, a spus el.The Daily Telegraph a scris marţi că Ferguson i-a permis "iubitei lui căsătorite să-l viziteze acasă în timpul izolării, în timp ce le cerea oamenilor să respecte cu stricteţe distanţarea socială"."Accept că am comis o eroare de judecată şi am acţionat greşit", a declarat Ferguson pentru ziar.Claudia Paoloni, şefa unui sindicat al medicilor, a cerut marţi o anchetă publică asupra răspunsului guvernului la pandemie, potrivit The Guardian.