Brad Pitt a ajutat voluntarii care aduc periodic alimente în cele mai sărace cartiere din LA. Actorul a condus el însuşi camionul cu fructe și legume

Brad Pitt a ajutat voluntarii care aduc periodic alimente în cele mai sărace cartiere din LA. Actorul a condus el însuşi camionul cu alimente, anunță MEDIAFAX.

Brad Pitt este om de bază în Los Angeles şi lucrează sub acoperire ca să îi ajute pe cei mai sărăciţi de pandemie.

Starul din Once Upon a Time in Hollywood a fost fotografiat într-un cartier din LA în timp ce împărţea legume şi fructe alături de un grup de voluntari.

Nimeni nu l-a recunoscut în primă fază pe actorul îmbrăcat simplu, care purta şi mască de protecţie pe faţă. Asta până când a adus o boxă portabilă şi a început să facă pe DJ-ul pentru lumea adunată în jurul lui.