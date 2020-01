Brazilianul Eric de Oliveira a semnat cu FC Voluntari: Sunt peste jumătate din jucătorii din Liga 1 şi nu am de ce să mă las

Brazilianul Eric de Oliveira (34 de ani) a semnat în această iarnă cu FC Voluntari, după ce a plecat de la Viitorul lui Hagi. În cadrul conferinței de presă, susținută înaintea startului campionatului, Eric a declarat că valoric este peste jumătate dintre jucătorii din Liga 1, anunță MEDIAFAX.

În plus, acesta a afirmat că nu are în plan să se retragă din fotbal deocamdată

"M-au căutat multe echipe din play-off, din play-out, din Liga a II-a. Dinamo nu m-a căutat. Eu am de dat peste nas multora, ăştia care mă critică. Dar aşa este, eşti criticat când eşti cel mai bun. Nu se critică persoanele slabe, aşa că sunt pregătit. Eu mereu când am căzut m-am ridicat mai puternic şi am mers înainte. Nu am niciun dubiu că aici va fi diferit.

O să mai dau peste nas, după care iar o să fiu făcut gras, iar o să fiu făcut bătrân şi tot aşa. Asta până o să mă las. Dar o să mă las când vreau eu, când cred eu că e mai bine, când nu mai pot. Dar mai am de jucat şi pot să o fac la nivelul la care am făcut-o acum zece ani. Nu mai am 20 de ani... dar mi-aş dori să mai am 20 de ani cu mintea de acum. Consider că sunt peste jumătate din jucătorii din Liga 1 şi nu am de ce să mă las", a spus Eric de Oliveira, potrivit Digi Sport.

"Eu am mult de demonstrat, iar Dumnezeu a vrut să îmi pună în cale o provocare foarte mare... pentru că situaţia echipei mele este foarte delicată acum. Dar fotbalul se joacă pe teren şi sunt sigur că voi face o treabă bună aici. Salvarea de la retrogradare e foarte grea, dar nu imposibilă. Şi sunt sigur că dacă ne salvăm, FC Voluntari va avea la anul un alt proiect", a mai spus Eric.

FC Voluntari are un nou antrenor. Cristiano Bergodi a plecat, iar banca tehnică a fost preluată de Mihai Teja. Echipa din Ilfov este pe ultimul loc în clasamentul Ligii 1, cu opt puncte, după 21 de etape jucate.

Primul meci oficial din 2020 pentru FC Voluntari va fi sâmbătă, 1 februarie, de la ora 13:00, în deplasare, cu formaţia Academica Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 23-a a Ligii 1.