BREAKING - Legea privind pensiile speciale, pas crucial în Parlament (Lista tuturor modificărilor)

ONU anunţă arestarea unui activist pentru educaţia fetelor în Afganistan şi cere explicaţii talibanilor FLUXUL AGERPRES 12:00ECHIPE DE LEGENDĂ: „Fetele spectaculoase din Caraibe”, echipa naţională de volei feminin a Cubei (1991-2000) 11:33Vaticanul va trimite în spaţiu un discurs al papei Francisc din 2020 11:30Prim-ministrul Poloniei – primit la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciucă 11:30Ciucă: Schimburile comerciale între România şi Polonia au crescut;trebuie găsite soluţii pentru echilibrarea balanţei comerciale 11:27Sate evacuate în estul Spaniei din calea unui incendiu de vegetaţie alimentat de vânt şi secetă 11:25Comunicat de presă – Peste 1200 de alergători au participat în weekend la ediţia a 4-a Timişoara 21k by SportGuru 11:24Daraban (CCIR): Trade between Romania and Poland amounted to 10.94 billion euros in 2022 11:24Virgil Popescu: România susţine dezvoltarea programului nuclear civil; decarbonizare fără energie nucleară nu se poate 11:22Vânzările de petrol rusesc către India au crescut anul trecut de 22 de ori 11:21Bucharest Stock Exchange opens higher on Tuesday Vezi mai mult Vezi mai putin CELE MAI CITITE DIN POLITICA-EXTERNA acum 6 ore Rusia a lovit cu rachete supersonice anti-navă o ţintă de antrenament din Marea Japoniei acum 4 ore Regele Charles al III-lea, aşteptat miercuri în Germania în prima sa vizită de stat externă acum 14 ore Primele tancuri britanice Challenger au sosit în Ucraina acum 5 ore Kim Jong Un ordonă creşterea producţiei nucleare militare a Coreei de Nord acum 6 ore SUA: O comisie a Congresului ordonă predarea unei telegrame diplomatice confidenţiale cu privire la retragerea din Afganistan acum 15 ore Germania şi Ţările de Jos continuă integrarea militară acum 9 ore Rusia avertizează cu consecinţe grave dacă Armenia aderă la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale acum 13 ore BiH: Uniunea Europeană condamnă acţiunile conducerii Republicii Srpska ce vizează reducerea libertăţilor fundamentale