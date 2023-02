Bucureşti: acţiune pentru combaterea consumului de droguri

În Bucureşti a început vineri o nouă acţiune pentru combaterea consumului de droguri. 20 de poliţişti locali au fost pregătiţi de Agenţia Naţională Antidrog pentru a identifica activităţile suspecte ce ar putea avea legătură cu distribuirea de stupefiante, informează Rador.

Agenţia va continua să pregătească poliţişti locali pe tot parcursul acestui an. Potrivit celor mai recente date, consumul a crescut an de an mai ales în rândul adolescenţilor. Cifrele oficiale arată că în România ar fi peste 1,2 milioane de consumatori ocazionali de droguri.