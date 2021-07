București, capitala europeană cu cea mai mică suprafață de spații verzi pe cap de locuitor, sub limita impusă de OMS

Capitala României are doar 7,1 metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor, sub limita de 9 metri pătrați impusă de Organizația Mondială a Sănătății și mult sub cea setată în prevederile naționale, care este de 26 de metri pătrați. Media europeană este de 18 metri pătrați pe cap de locuitor, potrivit smartradio.ro

Sofia, Budapesta sau Roma au de două ori mai mult spațiu verde. Praga, Stockholm sau Dublin sunt capitalele cu cea mai mare suprafață verde, de cinci-șase ori mai mare față de cea a Bucureștiului. Doar Lisabona ne ține companie, de pe penultimul loc al clasamentului, dar se află totuși peste limita indicată de OMS.

„Bucureştiul în momentul de faţă are o problemă destul de mare în ceea ce priveşte spaţiul public, atât ca suprafaţă pe cap de locuitor (suntem capitala cu cel mai scăzut număr de metri pătraţi de parcuri şi grădini publice), cât şi ca lipsă de pieţe publice în care oamenii să se întâlnească, să privească, să vorbească“, spune Alberto Groşescu, director executiv al ARCEN – Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate.

Suprafața spațiilor verzi din București s-a redus cu aproximativ 7% în ultimii 25 de ani, potrivit INS. În schimb, media europeană este în creștere cu 38% în aceeași perioadă.

Primăria București a fost amendată în vara anului trecut cu 100.000 de lei, după ce Garda de Mediu a constatat lipsa Registrului Spațiilor Verzi, instrument obligatoriu de indexare a spațiilor verzi. La vremea respectivă, Primăria nici măcar nu știa câte spații verzi sunt în oraș, scrie Ziarul Financiar.