Bugetarii de la Fonduri Europene își fac jocurile pe sub nasul lui Ghinea

Bugetariii fac jocurile pe sub nasul miniștrilor de la un mandat la altul. Scandalul salariilor cu sporuri peste sporuri de la Ministerul Fondurilor Europene nu își are o ancora in realitate, fiind de fapt o lozinca electorală răsuflată.

In schimb ar fi de interes matrapazlâcurile funcționarilor care fac orice ca sa își păstreze pozițiile arunci când se schimba un ministru. Iar tehnica este ponegrirea fostului demnitar, prin comandarea de articole denigratoare in cele mai oribile moduri, încercând sa își găsescă utilitatea in fata noului sef. Un personaj dubios și conflictual, cu un comportament de-a dreptul toxic, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este o duduie care de-a lungul timpului a relaționat mai discret sau mai putin discret cu personaje care ii puteau asigura dorința de putere. Și asta in diferite forme. Relaționând cu miniștri cu ar fi Orlando Teodorovici pe la Bruxelles sau cărànd geanta Rovanei Plumb, la schimb cu titularizarea pe funcție. Ori folosindu-se de anumite relatii discrete cu oameni, lucrători prin presă.

După ce a fost trup și suflet cu Rovana Plumb, Mărgărit a început imediat după plecarea acesteia sa facă și să dreagă inventând te miri ce ziceri, ca sa se facă folositoare următorului ministru.

Probabil ca era suparata ca Plumb nu o mai luase la Bruxelles ca și data trecuta. Povesti mizerabile livrate Roxanei Manzatu despre Plumb, după care intoxicări artificiale la Orlando Teodorovici. Marcel Bolos a mirosit-o și a ținut o la distanta, fiind cercetată in comisia de disciplina pe motiv ca zeci de angajați din MFE nu au mai suportat comportamentul acesteia. Acum insa, se pare ca personajul încerca sa ii livreze și lui Cristian Ghinea aceleasi povesti răsuflate, doar-doar acesta va lua niște decizii care sa le satisfacă orgoliile in detrimentul instituției. Și ca sa mai dam un singur exemplu astăzi, putem sa trecem in cealalta extremă. Un personaj gasit de Plumb de pe vremea primului mandat al lui Ghinea și păstrat cu buna credință in ciuda informațiilor ca și acest funcționar se ocupa cu lucruri mai putin ortodoxe.

Scandaluri legate de incidente de securitate, ordine de restricție cerute pentru unii dintre colegi, fosta secretara a Rovanei Plumb, Roberta, ascunsa de colegi printr-o direcție de teama sa nu fie executata de către Roxana Manzatu, după plecarea lui Plumb la Bruxelles, s-a reinventat sau a fost reinventată mai bine zis de către un grup de interese (atenție) care au promovat-o secretara la secretarul se stat, celebrul padurar de la fonduri europene, acum deputat, Călin Bota.

Si uite așa, după ce a fost ținuta ca in puf de Plumb și salvata de către anumiți colegi, Roberta s-a reinventat și a încercat și încă încearcă din răsputeri sa facă jocuri in minister. Zvonuri despre presupuse presiuni de tot felul pentru tot felul de angajări, documentații dubioase promovate pe diferite canale, pentru ca acum in numele ministrului Cristian Ghinea, personajul sa lase senzația ca își poate permite orice. Iar instituțiile statului ar putea sa verifice aspecte ale activității acesteia. Pentru ca, ce sa vezi și-a amintiți ca ea este # rezist. Suntem convinși ca ministrul Ghinea habar nu are de aceste lucruri și ca personajele, prezentate mai sus, se folosesc artificial de numele lui, însă este bine ca înainte sa intre in aceste jocuri care vor exploda mai devreme sau mai târziu, sa verifice cu atenție trecutul acestor funcționari dubioși.