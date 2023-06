Bulgaria joacă un rol important în turismul Spa şi Wellness din Europa de Sud-Est, a declarat ministrul Turismului din țara vecină

Bulgaria joacă un rol important în turismul Spa şi Wellness din Europa de Sud-Est, a declarat ministrul Turismului, Ilin Dimitrov, vineri, în deschiderea primei conferinţe tematice a Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO) dedicată turismului Spa şi Wellness şi intitulată ''Education and Skills in Health and Wellness Tourism''.

Forumul se desfăşoară în cadrul celei de-a 68-a sesiune a Comisiei Regionale pentru Europa a UNWTO, care a avut loc în Bulgaria în perioada 31 mai - 2 iunie.

Dimitrov a sublinia că în ultimii ani au fost construite foarte multe unităţi de Spa şi Wellness pe teritoriul ţării, iar investiţiile în această nişă turistică sunt ''numeroase şi de succes''. ''Hotelurile noastre au o rată anuală de ocupare de 89% şi deţinem peste 70 de staţiuni şi locuri în ţară care oferă astfel de servicii'', a adăugat ministrul Turismului. El a reamintit că Bulgaria este pe primul loc în Europa după numărul izvoarelor minerale, iar cele mai fierbinţi sunt localizate la Sapareva Banya.Dimitrov a menţionat că cel mai mare avantaj al acestui tip de turism este accesibilitatea pe parcursul întregului an, ceea ce generează o plus valoare semnificativă.Acesta a evidenţiat că viitorul turismului este legat de educaţia personalului şi a reamintit că există multe programe, proiecte şi instrumente la nivel european dedicate ''susţinerii ambiţiei tinerilor'', programul Erasmus fiind unul dintre acestea. ''Susţin necesitatea de a îmbunătăţi nu doar educaţia personalului, ci şi de a-i direcţiona către nişe specifice din turism'', a spus Dimitrov. În acest sens, el a subliniat că Bulgaria are multe de oferit în domeniul turismului medical şi de wellness şi că peste jumătate din studenţii din universităţile medicale bulgare sunt străini - ''o dovadă a calităţii educaţiei pe care o oferă ţara noastră''.Luând cuvântul în cadrul conferinţei, Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizaţiei Mondiale a Turismului, a spus că după pandemie, mulţi turişti şi-au schimbat atitudinea şi modalităţile de călătoriei şi sunt interesaţi de sistemele sanitare ale ţărilor pe care le vizitează, precum şi de oportunităţi pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine.Preşedintele European Spas Association, Thierry Dubois, a spus că industria Spa-urilor are un impact economic semnificativ. El a prezentat un studiu pe şase ani privind impactul industriei spa în Franţa. Piaţa europeană a turismului de sănătate a crescut cu peste 10% anual, a precizat el, adăugând că în Europa există 1.400 de destinaţii de Spa, unde sunt angajate peste un milion de persoane direct sau indirect. Cifra de afaceri anuală a industriei Spa din Europa depăşeşte 5 trilioane de euro, a mai spus Dubois.Secretarul general al European Spas Association, Csilla Mezosi, a subliniat rolul important al staţiunilor europene şi contribuţia lor semnificativă în tratarea şi gestionarea efectelor formelor COVID-19 de lungă durată în ultimii trei ani. Potrivit ei, circa 4 milioane de cetăţeni din Uniunea Europeană necesită terapie specială Spa pentru tratarea efectelor post-COVID-19. Mezosi a subliniat totodată impactul social major al turismului medical şi balnear asupra dezvoltării sustenabile a zonelor rurale şi a comunităţilor locale.