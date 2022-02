Ca în Evul Mediu: un sfert din femeile din toată lumea sunt bătute sau agresate de partenerii lor de viață

Mai mult de un sfert dintre femeile cu vârsta de sub 50 de ani la nivel mondial au fost victime ale violenţei domestice comise de un partener de sex masculin, conform unui nou studiu, relatează joi dpa. Potrivit studiului realizat pe baza a sute de cercetări, publicat în revista "The Lancet", 27% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15 şi 49 de ani au fost victime ale violenţei fizice şi/sau sexuale comise de partenerul de viaţă. Aproximativ una din şapte (13%) a afirmat că acest lucru s-a întâmplat în ultimul an - echivalentul a 492 de milioane de femei în întreaga lume. Potrivit autorilor studiului, cel mai amplu realizat până în prezent privind violenţa împotriva femeilor care sunt sau au fost într-o relaţie, cifra reală a femeilor abuzate este probabil mai mare decât estimările, având în vedere stigmatizarea violenţei domestice care poate face mai puţin probabil ca femeile să raporteze abuzurile, scrie Agerpres.

Cercetători de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi din cadrul altor instituţii au analizat 366 de studii realizate în perioada 2000-2018 şi aflate în Baza de date globală a OMS privind violenţa împotriva femeilor.

Aceste studii au fost efectuate pe două milioane de femei şi fete din 161 de ţări şi regiuni ale lumii, acoperind astfel 90% din populaţia feminină la nivel global cu vârsta de peste 15 ani. Autorul principal al studiului, dr. Claudia Garcia-Moreno, a declarat că progresele înregistrate în ultimii 20 de ani în această direcţie sunt "extrem de insuficiente" pentru a face faţă obiectivului global de eliminare a violenţei împotriva femeilor până în 2030. Descoperirile sugerează, de asemenea, că violenţa domestică începe devreme - 24% dintre adolescentele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani au afirmat că au fost victime ale violenţelor comise de partenerul lor intim.

"Deşi acest studiu a avut loc înainte de pandemia de COVID-19, cifrele sunt alarmante, iar cercetările au arătat că pandemia a exacerbat problemele care au dus la violenţa din partea partenerului intim, cum ar fi izolarea, depresia, anxietatea şi consumul de alcool, precum şi reducerea accesului la servicii de sprijin", a declarat dr. Claudia Garcia-Moreno.