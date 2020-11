Camera de Comerţ şi Industrie România-Israel sărbătoreşte 30 de ani de existență în România

Camera de Comerţ şi Industrie România-Israel (CCIRI), cea mai longevivă Camera de Comerţ Bilaterală din România, sărbătoreşte 30 de ani de existenţă în România, potrivit unui comunicat al CCIRI remis vineri AGERPRES.

"Trăim momente incerte, dar unice în istorie, care ne arată că, pentru a depăşi cu bine provocările prezentului, avem nevoie de parteneriate puternice. 30 de ani nu sunt puţini, ei înseamnă maturitate şi tocmai această maturitate ne dă încredere că putem genera schimbare într-un moment în care pericolul nu a trecut", a afirmat Călin Coşar, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie România-Israel, potrivit agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, din anul 1990 şi până în prezent CCIRI a organizat numeroase misiuni economice în Israel, cu ocazia unor manifestări expoziţionale internaţionale -Technology, Agritech, Modern Living, Security - axate pe sectoare importante pentru cooperare economică, precum: agricultura, industria alimentară, electronică, echipament medical high-tech, IT & C.

"Există un nivel masiv al investiţiilor şi iniţiative pozitive de ambele părţi, lucru care încurajează şi mai mult schimburile bilaterale dintre cele două state. Dorim pe această cale să urăm un călduros La mulţi ani Camerei de Comerţ şi Industrie România-Israel şi să vă asigurăm de întregul suport al echipei din Ambasada României din Israel" , a afirmat Radu Ioanid,

ambasadorul României în Israel.

La rândul său, David Saranga, ambasadorul Israelului în România, a menţionat că activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie România-Israel, prima cameră de comerţ bilaterală din România, reflectă relaţiile excelente dintre Israel şi România.

"În cei 30 de ani de existenţă, cea mai longevivă Cameră de Comerţ din România, a iniţiat nenumărate evenimente, forumuri şi expoziţii excelente dedicate creării şi consolidării legăturilor dintre ţările noastre, în cele mai variate domenii. Munca neîntreruptă depusă de CCIRI, prin preşedintele Călin Coşar şi echipa sa dedicată, constituie o importantă platformă de dezvoltare a domeniilor de afaceri din ţările noastre", a spus ambasadorul Israelului în România.

Pe parcursul acestui an, Camera de Comerţ şi Industrie România-Israel a realizat numeroase proiecte, printre care: newsletter-ul Membership Care dedicat membrilor cu privire la Covid-19 şi modalităţile de suport personalizat pentru companiile membre, evenimente pe tematici de Business Resilience în timpul pandemiei, de redresare economică şi automatizări, proiecte legate de digitalizarea interacţiunii dintre contribuabili şi administraţia publică. În plus, CCIRI a susţinut mediul diplomatic Israelian cu rezultate vizibile, prin Romania - Israel Memorandum of Understanding axat pe Cyber Security şi G2G Meeting 2020 - Health.

Camera de Comerţ şi Industrie România-Israel (CCIRI) a fost înfiinţată în anul 1990, în baza unei Hotărâri de Guvern. Organizaţie non-guvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom şi apolitic, al cărei scop este promovarea relaţiilor de cooperare economică dintre România şi Israel, CCIRI îşi păstrează şi acum acelaşi obiectiv: de a valorifica parteneriatele şi de a susţine mediul de afaceri din România şi Israel.