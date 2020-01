Cameron Diaz a devenit mamă la 47 de ani

Actriţa Cameron Diaz şi soţul acesteia, muzicianul Benji Madden, au devenit părinţii unei fetiţe, care a primit numele de Raddix, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax. Anunţul a fost făcut de actriţă printr-un mesaj pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram.

"Ne simţim atât de fericiţi, binecuvântaţi şi recunoscători să anunţăm naşterea fiicei noastre", a scris Diaz. "Ne-a câştigat imediat inimile şi ne-a completat familia", a mai scris aceasta. Actriţa a adăugat, însă, că, "deşi sunt foarte fericiţi să împărtăşească vestea", "simt o nevoie puternică de a proteja viaţa privată a micuţei". Mesajul de pe Instagram nu are ataşată nicio imagine. "Nu vom publica fotografii sau alte detalii, altul decât că este, cu adevărat, foarte drăguţă!", a mai scris actriţa. Un mesaj identic a fost publicat şi de Benji Madden, în vârstă de 40 de ani, membru al trupei Good Charlotte, care s-a căsătorit cu Diaz la începutul anului 2015.

Diaz, în vârstă de 47 de ani, s-a retras în ultimii ani din lumina reflectoarelor, cel mai recent apărând într-un film în 2014.

Cameron Diaz, nominalizată de patru ori la premiile Globul de Aur, a jucat mai ales în comedii romantice, cum ar fi filmele cu mare succes la public "Mary cea cu vino-ncoa'/ Something About Mary" (1998), dar şi în drama "Vanilla Sky - Deschide ochii" (2001) şi în franciza "Îngerii lui Charlie". Cameron Diaz a mai putut fi văzută în filmele "Viaţă pentru sora mea", "Cutia" şi în comedia "Knight and Day", în care joacă alături de Tom Cruise, precum şi în "Profă rea, dar buuună/ Bad Teacher" (2011). Cele mai recente filme în care a jucat sunt comedia "The Other Woman/ Cealaltă femeie", regizată de Nick Cassavetes, alături de Leslie Mann şi Kate Upton, "Sex Tape" și "Annie", toate lansate în 2014.

În 2016, actrița americană a lansat o carte, "The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time/ Cartea longevității: Știința îmbătrânirii, biologia puterii și privilegiul timpului".