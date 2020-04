Campanie pentru susţinerea micilor fermieri din România denumită Lădiţa cu verdeţuri, lansată de Carrefour

Micii fermieri din România vor fi susţinuţi în a-şi vinde marfa prin intermediul campaniei "Lădiţa cu verdeţuri", lansată joi de un retailer care activează pe piaţa locală, potrivi Agerpres.

Conform unui comunicat de presă al Carrefour, prin noua campanie, consumatorul va putea achiziţiona "Lădiţa cu verdeţuri" la un preţ unic de 19,99 lei.Pachetul conţine 25 de articole provenind de la Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăşti, de la producători din programul "Creştem România BIO" aflaţi în primii ani de conversie la agricultura ecologică, dar şi de la sute de alţi fermieri din ţară, cu care Carrefour are contract sezonier: 1 kg spanac, 4 legături de ceapă verde, 4 legături de lobodă, 4 legături de ridichi, 4 legături de usturoi verde, 2 legături de leuştean, 2 legături de mărar, 2 legături de pătrunjel şi 2 bucăţi de salată verde.Această primă lădiţă este disponibilă pe rafturile hipermarket-urilor Carrefour şi online, în platforma Bringo, până pe data de 15 mai 2020.Reprezentanţii Carrefour menţionează că retailerul va dona echivalentul a 25% din valoarea fiecărei lădiţe vândute către Fundaţia pentru Dezvoltarea Agriculturii pentru a susţine implementarea de programe sustenabile în agricultură.

Fundaţia Pentru Dezvoltarea Agriculturii (FDA) este o organizaţie independentă care a luat naştere în anul 2019 şi ce are rolul de a contribui la implementarea şi diseminarea la nivel naţional a unor modele asociative în agricultură care susţin productivitatea, calitatea şi oferă fermierilor mici şi mijlocii acces la piaţă şi consiliere în obţinerea de fonduri şi în aplicarea de metode agricole moderne.



În România, Grupul Carrefour oferă clienţilor săi multiple posibilităţi de a face cumpărături, atât în cele peste 370 de magazine din ţară, cât şi prin portalul unic www.carrefour.ro şi platforma Bringo, disponibilă gratuit în Google Play şi App Store, în 24 de oraşe.



Carrefour a extins serviciul integrat "Casa ta - Self Service", casa de marcat unde clienţii au posibilitatea să scaneze şi să plătească singuri, în acelaşi loc, produsele cumpărate. De asemenea, prin aplicaţia Carrefour, clienţii pot scana produsele când le iau de la raft, apoi plătesc la casa de marcat fără a mai trece produsele pe bandă.



În 2017, retailerul a lansat, în premieră în România, Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăşti, proiect ce aduce mai aproape de clienţii Carrefour producătorii agricoli români cu produse de calitate şi le oferă acestora oportunitatea de a accesa o piaţă de desfacere sustenabilă.



Totodată, în luna martie 2019, Carrefour a demarat "Creştem România BIO", un program naţional pentru susţinerea conversiei fermierilor români la Agricultura BIO şi promovarea produselor BIO româneşti, iar în luna iulie a aceluiaşi an a lansat "Punem preţ pe plastic", un program de economie circulară adresat reducerii cantităţii de ambalaje din plastic şi introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire şi reciclare.



În cadrul acestei iniţiative, "Plata cu PET-ul" a ajuns în şapte hipermarketuri Carrefour din şase oraşe: Bucureşti (Băneasa şi Park Lake), Constanţa, Buzău, Cluj, Oradea şi Timişoara. În fiecare oraş, timp de 10 zile, oamenii au putut aduce PET-uri în schimbul fructelor şi legumelor provenite de la producători locali. Iniţiativa a adunat 264.000 de PET-uri pentru 54.000 kg fructe şi legume de sezon.