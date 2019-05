Cannes 2019 - Lungmetrajele 'Une fille facile' şi 'Alice et le Maire' au fost premiate în secţiunea Quinzaine des Realisateurs

Lungmetrajele "Une fille facile", de Rebecca Zlotowski, şi "Alice et le Maire", de Nicolas Parisier, au fost premiate joi seară la cea de-a 51-a ediţie a Quinzaine des Realisateurs, secţiune paralelă a Festivalului de la Cannes, potrivit organizatorilor, potrivit Agerpres.

Deşi Quinzaine des Realisateurs nu este o secţiune competitivă, partenerii săi decernează în fiecare an câteva premii, pentru a saluta creaţiile unor cineaşti.Astfel, filmul "Une fille facile", care marchează debutul în cinematografie al fostei prostituate de lux Zahia Dehar, a fost recompensat cu premiul decernat de SACD (Societe des Auteurs Compositeurs Dramatiques).Acest lungmetraj spune povestea a două verişoare care petrec o vară la Cannes: libertina Sophia, interpretată de Zahia Dehar, care întreţine raporturi sexuale cu bărbaţi bogaţi şi primeşte multe cadouri, şi Naima (interpretată de Mina Farid), o adolescentă fascinată de universul luxului şi de descoperirea dorinţelor sexuale. Zahia Dehar, fostă prostituată, a devenit celebră după scandalul în care au fost implicaţi mai mulţi fotbalişti din echipa naţională a Franţei, care au apelat la serviciile ei într-o perioadă în care aceasta era încă minoră.

Citește și: Anunț ȘOC pe piața criptomonedelor - Facebook intenționează să intre în joc



Filmul "Alice et le Maire", regizat de Nicolas Pariser, a fost recompensat cu premiul Label Europa Cinemas. Pelicula aduce pe marele ecran povestea unui primar din Lyon (Fabrice Luchini), ajuns la vârsta a treia, care decide să angajeze o tânără (Anais Demoustier) cu misiunea de a-i găsi idei noi pentru o revitalizare a carierei sale politice.



Premiul Illy pentru scurtmetraj a revenit în acest an producţiei "Stay Awake, Be Ready", de Pham Thien An.



Quinzaine des Realisateurs este o secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, înfiinţată în 1969 de Societe des realisateurs de films (SRF) după evenimentele din mai 1968, care au determinat anularea celebrului festival de pe Croazetă.



Programul acestei secţiuni conţine scurtmetraje, lungmetraje şi documentare regizate de cineaşti mai puţin cunoscuţi, aparţinând tuturor genurilor cinematografice. Quinzaine des Realisateurs a permis descoperirea unor artişti care s-au dovedit ulterior deosebit de talentaţi, precum George Lucas, Ken Loach, fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Michael Haneke şi Spike Lee.