Caramitru s-a APRINS după anunțurile lui Cîțu: JIGNEȘTE BOR și cere certificat de vaccinare pentru vacanțe în România

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, atacă Biserica Ortodoxă după ce premierul Florin Cîțu a anunțat că preoții vor trebui să se implice în campania de vaccinare.

"Citu a anunțat deschidere din 1 Iunie pentru ca vin multe doze in Aprilie și mai. E foarte bine ca se da o direcție - e exact ce am sugerat și eu de ceva vreme. Ma bucura asta. Înseamnă ca nervii se vor mai calma in societate. Vara va fi ok - exact cum am anunțat și eu aici.

A cerut și implicarea bisericilor. E bine. Însă aici am un dubiu. Mare de tot. Nu cred ca BOR se va implica. Prefera sa fie in zona de obscurantism și de relație cu AUR. Dar sa vedem. Probabil Dani va zice un fel de mini ok din colțul gurii și cei de mai jos vor face fix invers. Ca până acum.

E o singura problema reala și mare. A spus ca in nici un caz nu se va folosi certificatul verde european. Asta e o mare prostie. E uite fix așa va fi rata de vaccinare slaba și puteți sa uitați sa fie ok pe 1 Iunie. E o greșeala mare de tot. Trebuie un “incentive”, o încurajare, un beneficiu. Trebuia dat drumul tot pentru cei vaccinați de la 1 Mai și după tot așa. Așa fac toate țările. Dar noi mai cu Moț. Sper sa regândească asta ca aici nu e ok deloc", a scris Caramitru pe Facebook.