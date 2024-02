Care este leguma care te poate ajuta să scapi de inflamația din organism (specialiști)

Nu știu dacă știați, dar, există o legumă bogată în antioxidanți care se dovedește foarte utilă în reducerea inflamației din organism. Află care este leguma care te poate ajuta să scapi de inflamația din organism și argumentele specialiștilor în favoarea includerii ei în rutina ta alimentară.

Inflamația cronică este cauza principală a unor boli cronice ca bolile cardiace, diabetul de tip 2, afecțiunile autoimune și cancer.

Leguma care te poate ajuta să scapi de inflamația din organism

Inflamația nu este rea la modul absolut. În realitate, inflamația este un răspuns imun necesar care ajută organismul să detecteze și să distrugă elementele care duc la boală. Acest proces normal vindecă de asemenea țesuturile și contribuie la repararea și recuperarea organismului.

Este un mecanism numit inflamație acută. Totuși, odată ce pericolul a trecut sau rana s-a vindecat, organismul închide procesul inflamator.

Însă odată ce inflamația acută s-a rezolvat, ea poate deveni inflamație cronică, putând dura luni sau chiar ani. Inflamația cronică este privită deseori ca fiind cauza principală a unor boli cronice ca bolile cardiace, diabetul de tip 2, afecțiunile autoimune și cancerul, arată o cercetare din 2018.

O strategie de combatere a inflamației prelungite și de reducere a riscului de boală este dieta bogată într-un mix de vegetale colorate.

Fiecare legume oferă fitochimicale și antioxidanți unici prin proprietățile lor anti-inflamatorii. De aceea este remarcabil consumul de verdețuri. Din grupul acestora se detașează o legumă considerată antidotul principal împotriva inflamației. Este vorba de sfecla roșie, relatează Eatingwell.

Sfecla roșie este principala legumă care ar putea reduce inflamația din organism

Leguma care te poate ajuta să scapi de inflamația din organism este sfecla. Cu gustul lor acidulat și culorile electrizante, sfeclele abundă în compuși anti-inflamatorii precum betalainele, nitrații, manganul și vitamina C. Sfecla are proprietăți de excepție în întreținerea condiției generale de sănătate.

Valorificarea beneficiilor anti-inflamatorii ale consumului de sfeclă depinde în mare parte de modul de preparare. De exemplu, mulți din compușii și nutrienții subliniați anterior se găsesc din abundență în coaja sfeclei, cum ar fi betalaina.

Așadar, data viitoare când mănânci sfeclă, încearcă să o consumi în stare crudă inclusiv cu coajă. Pentru a îndepărta murdăria și depunerile, trebuie doar să speli sfecla într-un jet de apă rece frecând delicat cu o perie. Însă asigură-te că ai o perie specială pentru curățarea legumelor. Dacă nu vrei să consumi coaja, este suficient să o îndepărtezi. Dacă însă preferi să gătești sfecla integral, atunci ține-o în abur înainte de a o prepara.

Dacă ai sfecle frumoase și bine curățate, te poți bucura de gustul lor în preparate ca salata de sfeclă sau un juice de rădăcină de sfeclă. De asemenea, o poți include într-o salată cu orz și sfeclă, sau o poți prepara la abur ca parte a unui delicios borș ucrainean.

Este bogată în betalaină

Sfecla roșie conține pigmenți vegetali puternici numiți betalaine, care îi conferă acel colorit distinctiv și vibrant. Dincolo de culorile lor captivate, betalainele sunt agenți anti-inflamatorii remarcabili.

Potrivit unei analize din anul 2021 publicată în Human Nutrition & Metabolism, betalainele s-au dovedit apte să diminueze mai mulți markeri ai inflamației, să scadă producția de radicali liberi care favorizează inflamația și să protejeze organismul de substanțe dăunătoare numite xenobiotice.

În plus, autorii studiului citat notează că extractele din sfeclă pot fi utile în reducerea inflamației în cazul osteoartritei.

Abundă în nitrați dietetici

În egală măsură, sfecla se remarcă prin conținutul de nitrați dietetici. Aceștia sunt compuși care apar în mod natural în organism, care îi transformă în oxid nitric, un mesager chimic important care ajută la dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățind circulația sanguină.

Așa cum relevă studiul citat anterior, consumul de sfeclă poate îmbunătăți disfuncția vaselor sanguine la persoanele care suferă de hipertensiune arterială. Sportivii sau persoanele care practică sport intensiv în special pot beneficia de atuurile sfeclei.

Oxidul nitric din sucul de sfeclă crește furnizarea de oxigen și nutrienți în mușchi, crescând nivelul performanței sportive, arată un studiu din 2020.

Conținut substanțial de mangan

Când vine vorba de reducerea inflamației, există un mineral insuficient discutat public: manganul. Acesta are un anumit rol în producerea și activarea superoxid dismutazei (SOD), unul dintre cei mai importanți antioxidanți din organism, care combate daunele celulare cauzate de radicalii liberi și inflamație, conform unui studiu din anul 2018.

Din fericire, sfecla constituie o sursă remarcabilă de mangan. O ceașcă de sfeclă crudă oferă în jur de 19% din valoarea zilnică recomandată pentru acest mineral.

Conține vitamina C

Vitamina C este un antioxidant care poate controla nivelul inflamației, sugerează un studiu din 2020 publicat în International Journal of Medical Sciences. O ceașcă de sfeclă oferă 7 miligrame de vitamina C sau 8% din aportul zilnic recomandat al acestei vitamine.

Sfecla conține la fel de multă vitamina C ca și fructele citrice, însă conținutul ei de vitamina C se adaugă mixului de nutrienți care fac din sfeclă o armă redutabilă împotriva inflamației.