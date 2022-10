Cât de important este să te adresezi medicului la timp. Cum a fost salvată viața unui pacient în ultima clipă

„Durerile erau foarte mari și, deși consumam suficiente lichide, urinarea întârzia să apară. În plus, am observat fluctuații mari de greutate, eu având obiceiul de a mă cântări zilnic. Primul gând a fost că am un blocaj renal, așa că am programat urgent un consult urologic.” Aceasta este povestea lui Constantin, un bărbat în vârstă de 74 de ani, care a venit la Spitalul Clinic SANADOR în stare foarte gravă, din cauza unei probleme de sănătate pe care o neglijase ani de zile.

Constantin suferea de mult timp de litiază renală și ureterală, pentru care nu a urmat un tratament adecvat. Starea lui de sănătate s-a agravat brusc, printr-o colică renală imposibil de controlat prin medicație. În momentul în care a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR și a fost consultat de Conf. Dr. Marcian Manu, durerile bărbatului erau deja insuportabile și nu mai putea să urineze. A fost internat de urgență pe secția de urologie, cu diagnosticul de ureterohidronefroză bilaterală gradul III. Criza survenise din cauza unor calculi renali de mari dimensiuni care rămăseseră blocați pe uretere, împiedicând urinarea.

Constantin a fost supus imediat unei proceduri de ureteroscopie flexibilă, metodă minim invazivă recomandată pentru a trata obstrucția urinară. Astfel, calculii renali au fost extrași, iar intervenția s-a finalizat cu bine, fără complicații.

„Pot spune că sunt un veritabil producător de pietre! Acum am înțeles cât de important este să te adresezi specialiștilor la timp. Mii de mulțumiri domnului Conf. Dr. Marcian Manu, mi-a salvat viața! Aici, la SANADOR, am simțit siguranță, respect și empatie față de pacient”, a declarat pacientul la externare.

În urma acestei experiențe la limită, Constantin a înțeles importanța unui consult medical periodic și a unui tratament menit să elimine cauza afecțiunii, nu doar să amelioreze durerea. Pentru pacientul cu predispoziție la formarea de pietre la rinichi, starea și funcționarea rinichilor trebuie să fie monitorizată regulat, prin ecografii și analize de urină. Dacă problema este neglijată, crizele se pot repeta. În schimb, dacă piatra formată la rinichi este identificată din timp, poate fi eliminată fără complicații, prin tratamentul potrivit.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de ajutorul unei echipe medicale cu experiență, care poate diagnostica și trata cu succes o gamă largă de afecțiuni urologice, folosind echipamente de ultimă generație, care permit efectuarea unor proceduri sigure și precise, cu recuperare rapidă. Spitalul dispune de un bloc operator modern ultraperformant și de o secție de anestezie și terapie intensivă dotată cu aparatură de ultimă generație.