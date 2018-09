Cât se lasă bacșiș în restaurantele din întreaga lume

Daca a lasa bacsis are legatura cu karma, atunci considera randurile de fata un ghid pentru o viata mai buna dupa moarte. Intotdeauna este bine sa stii ce bacsis trebuie sa lasi oriunde te-ai duce in lumea asta, scrie tuktuk.ro. Poti gasi in ghidurile turistice informatiile necesare, poti sa-ti intrebi partenerii de calatorie sau un localnic, dar nu exista absolut nicio scuza sa nu lasi bacsis sau sa nu stii cat trebuie sa lasi bacsis.

Ca sa nu mai punem la socoteala faptul ca daca vrei sa te integrezi intr-o cultura sau intr-un loc nou, cel mai bine este sa incepi cu chelnerul. In cele ce urmeaza ai lista cu bacsisurile care ar trebui lasate celor care te servesc, lista ce are la baza 59 de tari din intreaga lume.

AFRICA DE SUD: Bacsisul este in jur de 10-15% din valoarea notei de plata.

ARABIA SAUDITA: Bacsisul nu este inclus in nota de plata, asa ca lasa intre 10-15%.

ARGENTINA: 10%, daca nu este deja inclus in nota de plata.

AUSTRALIA: Nu se asteapta sa lasi bacsis in cafenele si restaurante, dar este binevenit, ca un semn al recunoasterii unor servicii exceptionale. Rotunjeste nota cu un dolar sau doi.

BOLIVIA: Serviciile sunt incluse in nota de plata, dar un mic bacsis este binevenit si considerat un semn de amabilitate.

BRAZILIA: Nu se cere bacsis in plus peste taxa standard pentru servicii, care este de 10%. Cauta serviciile incluse, la sfarsitul notei de plata.

CAMBODGIA: In localurile modeste, rotunjeste sau lasa restul. In locatiile mai elegante sau la standarde occidentale, poti sa lasi 10%.

CANADA: Serviciile nu sunt incluse in preturile pentru meniu, asa ca lasa bacsis la standardele americane, adica intre 15-20%.

CHILE: O taxa de 10% este adaugata adesea la nota de plata, mai ales in zonele turistice. Asa ca ai grija sa o verifici, inainte de a lasa procentul standard de 10%.

CHINA: In cea mai mare parte a Chinei, nu se asteapta sa lasi bacsis si, in fapt, este impotriva legii sa faci asta. In multe hoteluri mai scumpe, la standarde occidentale, din orase precum Shanghai si Beijing, bacsisul este mult mai des intalnit.

COLUMBIA: Taxa pentru servicii, inclusa in nota de plata este intre 8-10% si cu bacsisul pe care il lasi, ajunge la 15-18%.

COREEA DE SUD: Nu este nevoie sa lasi bacsis, el fiind inclus in preturile din meniu.

COSTA RICA: In general, restaurantele adauga la nota de plata o taxa de 10%, dar e bine sa verifici de doua ori inainte.

CROATIA: Daca doar bei ceva, lasa maruntisul primit drept rest. Daca iei cina intr-o taverna, lasa un dolar sau doi, iar in restaurantele mai elegante, intre 10-15%.

DANEMARCA: Bacsisul nu este inclus in nota de plata si nu este ceva comun, intrucat nu este principala sursa de venituri a chelnerilor. In orice caz, o mica suma de bani lasata la final, este binevenita.

ECUADOR: La nota de plata se adauga in general un bacsis de 10%. Cu toate acestea, un procent in plus de 5-10%, este ceva obisnuit in locatiile elegante, unde si serviciile sunt pe masura.

EGIPT: Serviciile sunt incluse in nota de plata, dar sa ai in vedere un procent in plus de 5-10%.

ELVETIA: In majoritatea locatiilor, este inclusa in nota de plata o taxa de 15%, dar intotdeauna, bacsisul suplimentar va fi apreciat.

EMIRATELE ARABE UNITE: Bacsisul este cuprins intre 15-20%. In restaurantele de fite, trebuie sa-l “ungi” pe cel care te serveste cu cel putin 50 de dolari, pentru a fi tratat regeste.

ESTONIA: Bacsisul nu prea se practica in Estonia. In multe restaurante, pentru mesele servite in timpul zilei, nu se lasa nimic. Dar pentru servicii de calitate, poti lasa cateva monezi. Pentru o cina intr-un restaurant elegant, lasa bacsis intre 5-8% din valoarea notei de plata.

FILIPINE: Verifica daca pe nota de plata este inclus automat bacsisul de 10% si daca vrei, lasa cativa dolari in plus. Daca bacsisul nu este inclus, lasa un procent de aproximativ 10%.

FINLANDA:Bacsisul nu este ceva obisnuit in aceasta tara si nu se asteapta.

FRANTA: Nota de plata include 15% pentru servicii si poti lua in considerare lasarea catorva monezi in plus drept bacsis.

GERMANIA:In mai toata Germania, in restaurante si baruri, serviciile sunt incluse in lista de preturi. Ca si in Franta, se practica si aici rotunjirea si daca te afli intr-un grup mai mare, poti lua in calcul lasarea unui bacsis de 5-10% din valoarea notei de plata.

GRECIA: Verifica taxa pentru servicii, intrucat ea poate fi sau nu inclusa in nota de plata. In orice caz, lasa un bacsis de 10-20% pentru chelner, in functie de serviciile pe care ti le ofera.

INDIA: Lasa 5-10% pentru chelner. In multe locatii la moda, in nota de plata este inclusa o taxa pentru servicii de 10%.

INDONEZIA: In nota de plata este inclus bacsisul de 10%. Lasa ceva in plus, astfel incat sa ajungi la un procent de aproximativ 15%.

IORDANIA: Taxa pentru servicii este inclusa aproape in totalitate, in nota de plata; lasa un procent suplimentar de 5-10% persoanei care te serveste.

ISLANDA: Un bacsis de 15% este inclus automat in nota de plata si poti lasa inca 5%, in functie de servicii. In cea mai mare parte a Islandei, nu exista o asa-numita cultura a bacsisului.

ISRAEL: In restaurantele in care servirea se face la masa, regula este sa lasi chelnerului un bacsis de aproximativ 12%, intrucat majoritatea locatiilor nu includ in nota de plata taxa pentru servicii. Daca bacsisul este inclus, taxa este de obicei de 12%. Daca se intampla asa, poti lasa ceva in plus, pentru un seviciu cu adevarat de calitate.

ITALIA: Lasa un procent de pana la 10% bacsis.

JAPONIA: In Japonia nu exista o cultura a bacsisului, iar acesta este rar.

LIBAN: Bacsisul reprezinta 10% din nota de plata.

MALAEZIA: Bacsisul de 10% este inclus, rotunjeste si lasa restul.

MAREA BRITANIE: In multe locatii, bacsisul este inclus in preturile din meniu, in caz contrar, lasa intre 10-15% din valoarea notei de plata.

MAROC: Daca bacsisul nu este inclus in nota de plata, lasa pana la 10% din valoarea acesteia.

MEXIC:In restaurante si in cazul firmelor care iti aduc mancarea acasa, se asteapta un bacsis cuprins intre 10-15%.

NICARAGUA: Se asteapta un bacsis cuprins intre 8-10% din valoarea notei de plata.

NOUA ZEELANDA:Bacsisul nu este o practica des intalnita in Noua Zeelanda. Pastreaza-ti mai bine banii pentru mai multe salturi bungee jumping.

PAKISTAN: Bacsisul nu este inclus in nota de plata si nu este obligatoriu. Poti lasa intre 5-10%, dupa cum te lasa inima.

PARAGUAY: Taxa pentru servicii este inclusa in nota de plata, iar lasarea de bacsis suplimentar nu se practica.

PERU: Verifica nota de plata pentru a vedea daca bacsisul este inclus. Daca te-ai simtit bine intr-o anumita locatie, poti lasa pana la 10%, daca ai fost doar in trecere, lasa mai putin.

QATAR:Se asteapta sa lasi un bacsis cuprins intre 15-20%.

REPUBLICA CEHA: De obicei valoarea serviciilor este inclusa in nota de plata, dar ia in calcul lasarea suplimentara de bacsis, astfel incat sa ajungi la un procent de 15%.

RUSIA: Lasa-i chelnerului un procent de 10% din nota de plata.

SINGAPORE: Bacsisul de 10% este inclus in nota de plata. Poti lasa mai mult, dar nu este obligatoriu.

SIRIA: Lasa-i chelnerului cam 10% din valoarea notei de plata.

SLOVENIA: Bacsisul nu este ceva des intalnit in Slovenia. In zonele turistice, se practica lasarea a 10% din valoarea notei de plata, dar nu este obligatoriu.

SPANIA: In baruri si restaurante, localnicii lasa monezile primite rest drept bacsis, rotunjind ocazional la un euro. In locatiile mai elegante, poti lasa intre 10-15% din valoarea notei de plata.

SUA: Chelnerii din restaurantele americane se asteapta la un bacsis de 15-20%. Daca lasi mai putin de 10%, acestia se vor simti ofensati. Petrecerile obisnuite, cu cel putin 8 invitati fac obiectul unui bacsis automat, care este de obicei 17-20% din valoarea notei de plata. Daca petrecerea e una solicitanta, galagioasa, care se lasa cu multa bautura si care se prelungeste, gandeste-te sa lasi ceva in plus pe langa bacsisul inclus automat in nota de plata.

SUEDIA: Bacsisul nu este inclus in nota de plata si nu este o practica foarte raspandita, intrucat nu reprezinta principala sursa de venituri a chelnerilor. Desigur, o mica suma de bani lasata in plus, este oricand binevenita.

TAIWAN: Verifica nota, intrucat jumatate din restaurantele din Taiwan includ in ea 10% bacsis. Daca acesta nu este inclus, poti lasa in jur de 10%, chiar mai mult, pentru servicii de calitate.

THAILANDA:Bacsisul poate fi inclus pe nota de plata. In restaurantele decente, asigura-te ca lasi 10% in plus, iar daca iei doar o gustare oriunde in alta parte, poti lasa monezile primite rest.

TURCIA: Lasa 10% bacsis sau chiar un pic mai mult, cash. S-ar putea sa nu poti lasa bani in plus daca platesti cu cardul de credit.

UCRAINA:Pentru servicii cu adevarat de calitate, poti lasa 10% din valoarea notei de plata. Pentru o servire satisfacatoare, poti doar sa rotunjesti nota de plata.

UNGARIA:Daca esti satisfacut de serviciile oferite, poti lasa 10% cash. Doar pentru ceva de baut si cafea, poti lasa monezile primite rest.

VIETNAM: Daca bacsisul nu este inclus in nota de plata, lasa 10% cash. Daca este deja inclus, mai lasa cativa dolari in plus.

YEMEN: In restaurantele elegante lasa 10% bacsis. In alte locatii rotunjeste nota sau lasa cativa dolari in plus.