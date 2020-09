Cătălin Cristache, candidat PMP la Primăria Galați: 'Nu stați acasă! Nu le faceți jocul! Votați!'

Candidatul PMP la Primăria Galați, Cătălin Cristache, îi cheamă duminică pe gălățeni la vot. El spune că orașul pare încremenit în loc de 30 de ani.

„Este uimitor ce pot face oameni de bună credință, când îşi pun laolaltă voință, idei, ambiție, viziune pentru comunitatea în care, de 30 de ani, timpul parcă a încremenit în loc. Este la fel uimitor când oameni de carieră, profesionişti în domeniile lor: medici, campioni sportivi, ingineri, profesori, avocați, jurişti decid că a venit vremea ca impostura, ticăloşia, incompetența şi minciuna să fie împinse la marginea politicii, iar de acolo, la coşul de gunoi al istoriei. Aceştia suntem NOI, #EchipaPMP... astăzi şi întotdeauna, umăr la umăr, pentru Galați!

Pentru adversarii noştri politici, am un singur mesaj: ne vedem în ring! Pe cât suntem de mulți, pe atât suntem de hotărâți! Şi nu, n-o să ne oprim, nici n-o să ne descurajăm... până când nu vom stârpi toți dăunătorii, unul câte unul, până la ultimul, indiferent de culoarea politica pe care o poarta pe tricou!

Pe voi, dragi prieteni, vă invit la urne! Nu stați acasă! Nu le faceți jocul! Votați! Votați! Votați!

Pe 27 septembrie, în cabina de vot, voi aveți puterea! Fără voi, nu putem face mare lucru! Cu voi, putem face totul! Haideți să construim împreună un oraş şi un județ de 10! Votăm schimbarea! Votăm PMP! Pentru Galați şi pentru gălățeni! Doamne ajută!”, a precizat Cătălin Cristache pe pagina sa de Facebook.