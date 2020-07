Cătălin Rădulescu, după amenda primită: Eu de astăzi încolo nu voi mai purta masca niciunde!

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost amendat pentru nepurtarea măștii într-o benzinărie și pentru că a jignit un polițist când l-a somat în legătură cu masca. Într-o postare pe Facebook, el spune că nu va mai purta mască de protecție pentru nici Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu nu poartă.

„Adică , dr . Catalin Radulescu ( zic așa ca sa fiu in trend cu Arafat , care atunci când vorbește despre el nu spune “ eu “ ci dr. Arafat) , poarta din luna martie pana de curând masca și mănuși , deși e probababil , unul dintre milioanele de “ prosti “ care a respectat asta iar când se întâmpla sa se rupă masca și intra intr-o benzinărie un minut sa achite , apare un polițist ( ca prin minune ) și ii cere sa părăsească incinta și in momentul in care ii arată “ inteligentului “ ca masca e rupta și nu putea fi purtată , acesta il amendează ! Asta e titlul știrilor de astăzi : “ deputatul nu a respectat legea și a fost amendat “!

Pai atunci hai sa va spun eu cum stau lucrurile , dragii mei : am intrat in hipermarcheturi STRĂINE , in lunile martie-aprilie cu familia mea și am constatat ca din 3000 de oameni , 200 aveau măști ca și mine iar pe restul de 2000 și ceva de oameni nu ii interesa , dar nimeni nu era amendat ; in timp ce in aceste luni , pe televiziuni se prevestea sfârșitul lumii , și oamenii erau ținuți forțat in casa prin stări de urgentă și apoi de alerta ( apropo nu am votat nicio stare de alerta ) , șmecherii ca Orban & company ,făceau onomastici la guvern fără nicio masca , alți smecheri ca Rareș Bogdan își serbau onomastica fetitei cu sute de invitați , toti fără masca , alți lideri pnl făceau chefuri tot fără măști , in cluburi și la terase ,la mare ,toată lumea e fără masca și nimeni nu e amendat , și mai nou apar imagini de la Summit cu Președintele Iohanis tot fără masca , și eu intru cu masca rupta ( deci nu ca nu voiam sa o port ) in benzinărie sa achit , timp de un minut și marea știre e ca eu nu respect legea ! Deși , era motivata nepurtarea măștii ( prin ruperea ei) , și pana la urma , înțeleg ca mi s-a dat o amenda , care e pana la urma problema ? Aaa, ca nu am votat aceasta mizerie de lege a carantinarii ? Și ma urmăriți acum ca pe vremea comuniștilor când erau urmăriți oponenții sistemului ?

Pai știți ce , atunci e dreptul meu constituțional de a ma mișca liber și de a ma exprima , și eu de astăzi încolo nu voi mai purta masca niciunde ! Știți de ce , pentru ca dacă Președintele Iohanis nu poarta ,nu port nici eu , dacă Președintele Ciolacu nu poarta, nu port nici eu , dacă in Austria și in alte tari nimeni nu poarta , nu port nici eu , dacă Președintele Trump spune ca nu va accepta niciodată o lege care sa oblige pe americani sa poarte masca , voi tine cont de democrația americană pe care o iubesc ! In plus , nu am votat legea carantinarii alături de Eugen Teodorovici , Serban Nicolae , Titus Corlatean , Victor Ponta, și alți parlamentari , lege care sigur e atacată sau va fi atacată la CCR , pentru ca nu cred ca vreun roman sanatos poate fi obligat sa poarte masca .

Sunt medic , am recomandat și recomand romanilor sa poarte masca ,benovol ,ca o preventie pentru a nu se îmbolnăvi , și ca o obligativitate pentru cei simptomatici sau bolnavi , dar nu pot vota sau accepta o lege care obliga persoanele sănătoase sa poarte masca . Nu cred in existența asimptomatologiei la o boala , ci mai degrabă in ignorarea simptomelor bolii . O persoana sănătoasă , care nu are tuse , are gust sau miros , care nu are temperatura , care nu strănută sau tușește , nu are dureri musculare , etc , nu are de ce sa poarte o masca care ii produce hipoxie . Și atât timp cât repet , lideri de partide , membrii guvernului , Președintele României , sunt imortalizați nepurtând masca la evenimente ore in șir , iar romanii sunt amendați ( abuziv și neconstitutional ) pentru ca intra un minut intr-o benzinărie unde sunt 5 oameni , sa își plătească benzina , consider ca e o dubla măsura , o ipocrizie fără margini și un abuz .

Mai devreme sau mai târziu vom vedea cine are dreptate , însă voi milita atât timp cât voi mai fi in politica pentru respectarea drepturilor și libertatilor romanilor și nu pentru transformarea țării intr-o Inchiziție medicală , intr-un stat polițienesc abuziv , intr-un regim de tip dictatorial . Dacă la începutul lunii martie se făcea ce am cerut eu public : securizarea frontierelor , testarea fiecărui roman care intra in România și după caz internarea , carantinarea sau izolarea a acestora , nu am fi avut cazuri de Corona virus in România ! Acum apar cazuri multe de boala, pentru ca de-abia acum după 4 luni se testează serios populația , dar asta nu înseamnă ca putem accepta legi sau stări care sa restrângă drepturi și libertăți !”, a scris deputatul PSD.