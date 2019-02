Cătălin Rădulescu: Pleacă gașca care ocupase PSD de 10-12 ani

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, vineri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că social-democrații care au anunțat recent că pleacă din partid spre formațiunea lui Victor Ponta sunt „morți după funcții” și a spus că se așteaptă să plece din PSD oricine are gândirea „mizerabilă”. Acesta și-a exprimat speranța că Paul Stănescu și Marcel Ciolacu nu vor pleca din PSD și a menționat că vrea o discuție în partid despre o lege anti-traseism.

Eu de când am ajuns în 2012 în Parlament am găsit aceeași gașcă de oameni care ocupase pur și simplu partidul și Parlamentul României pentru funcții vorbesc. Știți cine a plecat? Exact gașca asta. Și acolo erau de mult, adică mai erau de vreo 4-5 ani înainte, adică eu sunt de vreo 10-12 care să fie aceiași oameni, ei să conducă, păi nu merge chestia asta, pentru că niciun membru noi în felul acesta nu ar fi putut să ocupe o funcție din cauza lor.

„Unele plecări erau previzibile, mă așteptam, pentru că sunt oameni care au fost mai mult legați în partidul nostru de alte interese și prin alte instituții decât interesul partidului nostru. Asta este, să le fie de bine, fiecare cu drumul lui. Poate e mai bine decât să stai într-un loc în care nu te regăsești să stai așa, forțat, și mai bine să pleci. Le doresc drum bun. Însă modalitatea asta de a pleca dintr-un partid care te-a ajutat să ajungi unde ai ajuns asta mi se pare de prost gust și de minimă bună creștere”, a declarat Cătălin Rădulescu pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Acesta a spus că va insista în partid pentru o lege anti-traseism.

„Eu de mult am insistat pentru o lege împotriva traseismului politic, să nu mai poți să pleci de colo-colo, adică dacă vrei să pleci dintr-un partid să pleci și din Parlament. Eu o să insist să facem această lege. E dreptul tău să pleci la alt partid, dar tu ai ajuns pe lista PSD, trebuie să lași următorul pe listă să intre în Parlament. Pe tine nu te-au ales votanții partidului la care te duci, ci votanții partidului din care pleci, așa că de bun-simț este să-ți dai demisia din Parlament”, a indicat deputatul PSD.

Cătălin Rădulescu a apreciat că din partid pleacă cei „înnebuniți după funcții”.

„Modalitatea de a pleca acum este ticăloasă și mârșăvească, pentru că suntem și în momentul în care România are președinția Consiliului UE și dă urât, prost, nu e frumos să vadă străinii ce se întâmplă în România (...) Ei sunt supărăcioși, sunt înnebuniți după funcții. M-ați întrebat de ce pleacă. Singurul lor răspuns e că pleacă din cauza dlui președinte Dragnea, ceea ce a început să fie penibil. Ce atâta cu președintele Dragnea? Nu le mai convine că nu mai au funcții? În partid funcțiile se rotesc, da? Nu poți tu să stai pe veci. Eu de când am ajuns în 2012 în Parlament am găsit aceeași gașcă de oameni care ocupase pur și simplu partidul și Parlamentul României. Știți cine a plecat? Exact gașca asta. Și acolo erau de mult, adică mai erau de vreo 4-5 ani înainte, adică de vreo 10-12 ani să fie aceiași oameni, ei să conducă, păi nu merge chestia asta, pentru că niciun membru nou în felul acesta nu ar fi putut să ocupe o funcție din cauza lor”, a declarat deputatul social-democrat pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

El a precizat că speră ca Paul Stănescu și Marcel Ciolacu, foști vicepremieri în cabinetul Mihai Tudose, să nu plece și ei din partid.

„Pe mine nu m-ar surprinde să plece unii dintre ei pentru că dacă ei stau în partid pentru funcții și sunt supărați că nu mai sunt viceprim-miniștri, premieri, miniștri, sau vicepreședinți în partid, sigur că poate să plece oricare nu mai are funcția. Dar repet, asta este mizerabil, așa, să te gândești că stai în partid doar pentru funcțiile astea și în momentul în care se mai rotesc oamenii între ei tu îți iei jucăriile și pleci. Deci oricare om se gândește la modul acesta mă aștept să plece. Și să plece atunci, nu este problemă. Eu sper ca Paul Stănescu, cu Marcel Ciolacu și alții să nu facă acest gest și să rămână în partidul ăsta să lupte alături de noi așa cum am luptat și noi alături de ei când ei aveau funcții. Toți s-au supărat când li s-au luat funcțiile. Toți ăștia cărora li s-au luat funcțiile au început să devină puciști. Foarte bine, să plece ăștia care sunt morți după funcții. Rămân cei care stăm în partid să ne facem treaba.”, a spus deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

