Ce e de făcut după o operație greșită pe coloană

Intervenția chirurgicală pe coloana vertebrală presupune riscuri, care pot lăsa pacienții imobilizați pentru tot restul vieții. Uneori, aceste riscuri sunt inevitabile, dar ce e de făcut în cazul în care erorile umane determină invalidități pentru pacienți?!

Doamna Elena Aniței a fost operată în urmă cu 4 ani pentru îndepărtarea unui hemangiom cervical. Hemangiomul vertebral este întâlnit la 10% din populație și este o tumoră necanceroasă. El se dezvoltă în vasele de sânge care alimentează corpurile vertebrale. Majoritatea nu provoacă simptome, deci nu sunt descoperite decât întîmplător.

”Nu trebuia să fiu operată neapărat, dar dacă așa au decis specialiștii... Imediat după operație, a fost bine, în sensul că am putut mișca picioarele. Problema a intervenit la montarea furtunului de drenaj, care s-a strangulat, și astfel s-au format cheaguri. Am fost apoi operată de trei ori într-un interval de 12 ore”, povestește pacienta.

După această serie de intervenții chirurgicale, i s-a recomandat să facă recuperare medicală.

”În acești trei ani, nu știu pe unde n-am ajuns să fac recuperare. Am fost peste tot, pe unde am auzit, pe unde am văzut. N-am reușit mare lucru, pentru că nu peste tot cabinetele au și medici specialiști, iar acest lucru contează foarte mult. Am aflat de pe Facebook de Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon. Am venit aici aproape anchilozată. Echipa de la kinetoterapie este extraordinară. Sper ca doamna doctor să-mi dea voie să mai stau aici, pentru că acasă faci, nu faci exercițiile și, oricum, nu ies ca aici, sub îndrumare și supraveghere” – Elena Aniței, pacientă a secției de recuperare medicală a Spitalului Sfântul Sava din Panteliom, Ilfov.

Kinetoterapia determină recâștigarea mobilității articulare, a forței musculare și controlul asupra zonei imobilizate. Fără recuperare medicală, zona afectată rămâne imobilă, iar calitatea vieții pacientului este profund afectată, deoarece, în cele mai multe cazuri, acesta devine dependent de sprijinul altor persoane.

În Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon se efectuează orice tip de recuperare medicală, după orice tip de operații, nu doar ortopedice. Acest centru medical este cunoscut pentru cele mai bune recultate dovedite în recuperare medicală, care conține planuri de tratament atât din specialitatea de kinetoterapie, cât și de fizioterapie, masaj terapeutic, dar și multe alte tratamente ce nu țin exclusiv de aparatul locomotor.

Cu cât recuperarea după intervenția chirurgicală începe mai repede, cu atât șansele de recuperare cresc. Spitalul Sfântul Sava deține, începând de anul trecut, o secție specializată, cu 18 paturi, în monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim ATI. Așadar, aici pot fi internați pacienții chiar și la 48 de ore după o intervenție chirurgicală, asupra cărora pot fi demarate procedurile de recuperare medicală pasivă, la pat, cu echipamente de ultimă generație, care nu presupun niciun fel de efort din partea pacientului. Aceste echipamente inovative se găsesc doar în Spitalul Sfântul Sava sau într-un număr extrem de restrâns, 1-2 alte spitale din țară.

Spitalul Sfântul Sava a preluat modelul de recuperare medicală timpurie, practicat în marile clinici din străinătate, unde recuperarea pacienților începe chiar de la terapie intensivă.

La Spitalul Sfântul Sava, recuperarea medicală se face cu internare în saloane cu 2 sau 3 paturi. Fiecare salon este conectat la instalația de oxigen, are baie proprie, adaptată nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii și este supravegheat video din camerele de gardă, astfel încât în orice moment, pacienții aflați în dificultate sau care au nevoie de ajutor, să fie observați și sprijiniți imediat.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/