Ce-l recomandă pe Marcel Ciolacu pentru funcția de premier? Răspunsul liderului PSD

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, la Prima News, întrebat ce îl recomandă pentru funcția de premier, în perspectiva rotativei din luna mai, că are „spirit de echipă și sunt unul dintre oamenii care coagulează, nu dezbină”.

„Am avut o activitate îndelungată și o experiență împreună cu Mihai Tudose. Vă amintiți, Mihai Tudose era prim ministru, eu eram vicepremier și am avut în coordonare foarte multe ministere. Am o activitate parlamentară și președinte al Camerei. De trei ani de zile sunt președintele PSD. Am un spirit de echipă și sunt unul dintre oamenii care coagulează, nu dezbină”, a spus Marcel Ciolacu, adăugând că își dorește ca Mihai Tudose să vină în guvernul condus de el. „Consider că este o plus valoare”, a argumentat liderul PSD.

Chestionat dacă se pregăteşte pentru această funcţie, Marcel Ciolacu a răspuns: „Da. Am discuţii mai ales în zona economică fiindcă consider că această zonă va fi cea mai importantă în perioada următoare”.

„Am discuţii cu colegii cât mai detaliate pe fonduri europene astfel încât să nu se mai blocheze niciun mecanism şi lucrurile nu trebuie să stea în mâinile unei singure persoane. Am nişte discuţii aplicate privind situaţia militară din zona Mării Negre”, a completat liderul PSD.