Cercetarea romaneasca de la cap se impute!!!

Mi-am asumat cand am fost ales Presedinte CRNMR de o mie de delegati cateva rezolutii ca teze fundamentale care sa fie mai presus de orice. Printre acestea s-a numarat si Cresterea Bugetului Educatiei si Cercetarii cu pana la 4 la suta in 2020 si pana la 1 la suta din PIB pentru Cercetare Dezvoltare Inovare. Am reusit cu multii colegi si membrii CNMR proveniti din invatamant sa negociem si sa obtinem in negocierea cu Premierul Tudose rezultate foarte importante pentru educatie pe care nu le reiau aici. Desigur unii au impresia ca doar ne uitam precum curca-n lemne la cum ii cheltuie. Se inseala amarnic. Suntem mai atenti decat oricand. Am reusit de asemenea pentru Cercetare sa obtinem 2 rezultate vitale pentru sectorul CDI: facilitarea si negocierea a doua acte normative care fara CNMR s-ar fi blocat si am fi fost si acum in pom si pomul aer respectiv Adoptarea Modalitatii de Plata a Cercetarilor si al doilea Cresterea tarifului de plata pentru cercetatori de pana la 50 de euro pe ora. Sigur...unii doar s-au folosit de CNMR dar nici macar atat nu ma deranjeaza pentru ca rezultatele pentru Romania conteaza. Si pentri asta ii felicit pe toti ministrii de atunci implicati in negocieri. Insa de la venirea noului ministru constat ca ambitiile transformarii cercetarii intr-un sector de dezvoltare ECONOMICA au scazut dramatic...nu numai ca nu l-a interesat parerea societatii dar in acest moment au disparut criteriile de evaluare obiective pentru acordarea de finantare: adica pe romaneste fara criterii ZERO performanta pe principiul: sa fie cate putin pentru toata lumea...de parca socialismul stiintific este mai puternic ca oricand. Nu mai vorbesc de faptul ca Romania este PE ULTIMUL LOC IN UE la Cercetare. Senzatia mea (sper sa ma insel) este ca domnul Burnete ori "nu stie, ori nu vrea, ori nu poate" ca sa parafrazez un banc mai vechi. CERCETAREA alaturi de IT ar trebui sa fie sectoare importante de dezvoltare economica nu doar de consum tinand cont ca valorifica cel mai importamt ATU al romanilor: CREIERELE!. Voi demara ca Presedinte CNMR o evaluare ampla a situatiei actuale si a lasarii de izbeliste a unor INCD uri care au ajuns sa traiasca aproape exclusiv din comenzi externe... pentru minnistrii care inca nu stiu: CNMR NU SE JOACA!. Cand intram pe fir nu ne mai oprim. Si acei ministrii care se simt depasiti sau cred ca fac jocuri pe spatele nostru ii vom expune atat de mult in neputinta si incompetenta lor incat vor pleca singuri acasa fara sa-i mai roage cineva!!!!!

