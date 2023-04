Ceremonia de încoronare a Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit va fi transmisă în direct la TVR 1, sâmbătă

Ceremonia de încoronare a Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit va fi transmisă în direct la TVR 1 şi TVR INFO, sâmbătă, 6 mai, de la ora 12.30, conform news.ro.

O echipă a Ştirilor TVR - formată din jurnaliştii Camelia Csiki şi Vlad Ungar, împreună cu operatorul Laurenţiu Langa - va transmite de la Londra, din toate punctele cheie ale evenimentului: Castelul Windsor, Palatul Buckingham, Abaţia Westminster.

Evenimentul încoronării Regelui Charles al III-lea, dar şi pregătirile şi semnificaţiile momentului istoric pentru englezi şi pentru întreaga lume vor fi reflectate de TVR începând de luni, 1 mai, când Ştirile TVR demarează proiectul „Charles al III-lea. Încoronarea". Jurnalele şi emisiunile informative din următoarele zile vor vorbi despre implicaţiile politice, economice şi sociale ale evenimentului încoronării, cât şi despre importanţa Regatului Unit al Marii Britanii pe plan internaţional.

Pe 6 mai, Ziua Încoronării Regelui Charles al III-lea, Ştirile TVR realizează ediţii speciale care îmbină transmisiuni directe din locurile emblematice unde se desfăşoară ceremonia şi materiale filmate, alături invitaţi relevanţi, pentru a le explica telespectatorilor importanţa momentului istoric. Astfel, TVR 1 şi TVR INFO vor transmite în direct ceremonia încoronării Regelui Charles al III-lea sâmbătă, începând cu ora 12.30, în cadrul unei ediţii speciale moderate de Roxana Zamfirescu şi Bogdan Iancu. Ediţia specială va fi urmată, la TVR 1, de la 15.30, de premiera „Ora Regelui", ce-l va avea pe Regele Charles al III-lea în prim plan.

Ştirile TVR dedică ample spaţii subiectului în emisiunile informative ale posturilor TVR 1, TVR INFO şi TVR 2 începând din 1 mai. Timp de peste o săptămână vom putea urmări în matinalul TVR 1, în „Telejurnalele" posturilor TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO, reportaje, corespondenţe, ştiri despre eveniment, despre consecinţele Brexit pentru englezi, precum şi pentru români, poziţia britanicilor faţă de monarhie, poziţionarea Angliei faţă de războiul din Ucraina, UK şi prezenţa în NATO, moartea Reginei Elisabeta şi implicaţiile pentru monarhie etc.. Mai mult, TVR INFO ne propune tronsoane de dezbatere zilnice la „INFO Plus 11" şi „INFO Plus 17", precum şi ediţii speciale ale emisiunilor „Info Edu", „Radar Geopolitic" şi „Tema zilei", pornind de la subiectul încoronării.

„Încoronarea Regelui Charles al III-lea este unul dintre cele mai importante evenimente istorice mondiale, iar pentru un jurnalist specializat în regalitate, să surprindă emoţia celor care participă la eveniment este o ocazie unică, având în vedere că ultima încoronare, cea a Reginei Elisabeta, a avut loc cu mai bine de 70 de ani în urmă. Monarhia britanică este cea mai cunoscută din lume, iar la Londra se vor afla jurnalişti din toată lumea care vor avea misiunea, la fel ca şi echipa TVR, să explice cât mai bine relevanţa momentului istoric. Pentru România e cu atât mai important acest moment, pentru că vorbim despre încoronarea unui rege care nu a pierdut nicio ocazie de a spune că iubeşte România. Mă voi afla în prezenţa Familiei Regale a României, care va participa la câteva dintre evenimentele de la Casa Regală britanică şi alături de Majestatea Sa Margareta şi de Principele Radu, voi aduce mărturii ale unor britanici şi români care l-au întâlnit pe Regele Charles şi care trăiesc cu emoţie încoronarea", a spus jurnalista TVR Camelia Csiki care va realiza o ediţie viitoare „Ora Regelui” pe această temă.

„Vom transmite istoria în direct din inima Londrei. În toate aceste zile în care o întreagă planetă va privi spre Marea Britanie, TVR va fi acolo unde se scrie istoria - la Palatul Buckingham şi la Abaţia Westminster, dar şi pe bulevardele pline de oameni, unde toată lumea va striga: Dumnezeu să îl ocrotească pe Rege!. O să vă arătăm imaginile impresionante cu o ceremonie veche de sute ani", adaugă Vlad Ungar, jurnalist al televiziunii publice, trimisul special al Ştirilor TVR, care ne va aduce cele mai noi informaţii despre pregătirile şi desfăşurarea evenimentului încoronării. La transmisiunile live din zilele din 5 şi 6 mai ale Ştirilor TVR, precum şi în ediţiile speciale dedicate de TVR 1 şi TVR INFO zilei încoronării, Camelia Csiki va fi invitata jurnalistului Vlad Ungar pentru a ne vorbi despre relaţia specială a Regelui Charles cu România, despre legăturile sale de rudenie cu Familia Regală a României, dar şi despre rădăcinile sale transilvănene.

România Regelui Charles

„Am fost impresionată să văd cât de mult se bucură Regele Charles de toate vizitele pe care le face în ţara noastră. Iubeşte România, aşa cum a declarat, pentru simplitatea ei, pentru cultura, pentru tradiţiile care s-au păstrat aici aproape neatinse şi mai ales pentru biodiversitatea ei, unică în Europa, pentru pădurile ei şi cele peste 200 de specii de fluturi care sunt aici, pentru satele tradiţionale din Transilvania şi Maramureş, pentru oamenii simpli care se bucură sincer de fiecare dată să îl vadă. Fie că a vizitat Familia Regală a României, Muzeul Satului, Delta Văcăreşti, Patriarhia, centrul vechi al Bucureştiului, Biserica Stavropoleos, Regele Charles, pe atunci prinţ moştenitor, s-a arătat fascinat este de ceea ce vede. M-au impresionat şi vizitele pe care le-a făcut la asociaţiile care au în grijă copii bolnavi şi care au fost ajutate de fundaţiile Prinţului de Wales. Dar cel mai fericit a fost Regele Charles de câte ori a ajuns în Valea Zălanului, judeţul Covasna sau în Viscri. Într-un reportaj difuzat la Telejunal de Paşti, am arătat dormitorul simplu şi auster în care dormea Regele Charles, când ajungea în satul braşovean. L-am văzut de-a lungul anilor, în aceste vizite pe care le-a făcut în România, făcând băi de mulţime, în ciuda gărzilor de corp, îmbrăţişând oameni şi copii, prinzându-se în horă, savurând fiecare clipă alături de români şi pe pământ românesc. Şi bucuria lui m-a făcut curioasă să aflu motivul, aşa că am mers pe urmele sale şi am descoperit că are rădăcini în Transilvania, o stră-stră-străbunică de origine maghiară, contesa Claudia Rhedey. Un fascinant documentar la castelul ei din oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş a putut fi urmărit la Ora Regelui. Tot în acest documentar, Regele Charles se laudă că se înrudeşte şi cu Vlad Ţepeş. Însă legăturile sale de rudenie, mai apropiate în timp şi, poate, chiar cele care l-au făcut să poarte în suflet ţara noastră sunt cele cu Familia Regală a României. Toate acestea sunt explicate în documentarul pregătit pentru ziua încoronării, care va fi difuzat de TVR 1 în 6 mai, la ora 15.30, imediat după ediţia specială.

Regele Charles îl admira pe Regele Mihai, a copilărit cu Majestatea Sa Margareta, cu care a lucrat apoi în nenumărate proiecte şi cu care are şi o frumoasă relaţie de prietenie. Este o legătură care a intrat şi în atenţia Securităţii. În ediţia specială Ora Regelui din 6 mai, de la 15.30, veţi afla ce scriau securiştii despre actualul Rege Charles al III-lea al Marii Britanii în dosarele Fostei Securităţi şi de ce anume se temeau. De altfel, în toate materialele pe care le-am dedicat încoronării, veţi vedea că există români cu care Regele Charles s-a întâlnit şi pe care i-a impresionat profund, ei formează România Regelui Charles", a declarat Camelia Csiki, jurnalist expert în regalitate şi istoria monarhiilor al Ştirilor TVR.

Vineri, 5 mai, la ora 22.00, TVR INFO va difuza un interviu cu ambasadorul Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, Excelenţa Sa Andrew Noble, realizat de jurnalista Camelia Csiki. Diplomatul britanic povesteşte despre Regele Charles şi Regina Elisabeta a II-a, pe care i-a însoţit în vizite oficiale în Africa şi alte ţări, dar povestea este cu atât mai interesantă cu cât ambasadorul Marii Britanii are pentru România aceeaşi admiraţie ca şi monarhul său.

De altfel, în ultima lună, Ştirile TVR au difuzat reportaje dedicate încoronării, în care jurnalista alături de avocatul Ioan Luca Vlad, membru al Consiliului Regal, explică telespectatorilor ce reprezintă încoronarea unui monarh, ce semnificaţii are ceremonia acestui moment istoric şi multe alte poveşti regale interesante legate de încoronare.

Ceremonia încoronării Regelui Charles al III-lea

Pe 6 mai, în timpul slujbei de încoronare, Arhiepiscopul de Canterbury va aşeza pe capul Regelui Charles al III-lea Coroana Sfântul Eduard. Cântăreşte două kilograme şi e decorată cu rubine şi safire. A fost făcută pentru ceremonia de încoronare a Regelui Charles al II-lea, în 1661. Regele o va schimba la finalul ceremoniei cu Coroana Imperială de Stat, pe care o va purta la toate ocaziile formale.

Ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea va avea loc la Catedrala Westminster din inima Londrei, un loc simbolic, pentru că aici s-au ţinut ceremonii de încoronare încă din anul 1066.

La momentul încoronării, Regele Charles al III-lea are 74 de ani. Se marchează cu această ocazie o premieră, Charles al III-lea fiind cel mai în vârstă suveran la momentul urcării pe tron.

Sceptrul pe care îl va primi Regele a fost folosit prima dată în secolul al XVII-lea, iar globul, care cântăreşte un kilogram, şi e simbolul lumii creştine, va fi aşezat de Arhiepiscopul de Canterbury în mâna draptă. Cel mai vechi obiect folosit în procesiune este lingura în care va fi pus uleiul pentru ungerea Regelui şi Reginei, veche de peste 800 de ani.

Bătrânul Big Ben a fost martor la toate evenimentele complicate pe care le-a traversat Familia Windsor. Prin faţa lui au trecut cortegiile funerare, dar şi caleştile la nunţile regale. Regele a învăţat de la mama sa că oricât de puternice ar fi furtunile, el trebuie să rămână de neclintit, fiindcă monarhia trebuie să supravieţuiască, să meargă mai departe.

Cele trei săbii, a milostivirii, a dreptăţii spirituale şi a dreptăţii temporale, vor fi incluse, de asemenea, în ceremonia încoronării, iar Regele va purta inelul care simbolizează angajamentul pe care şi-l ia faţă de popor şi biserică.