Cine scoate PSD din moartea clinică?

S-ar putea ca găina cu pui vii a lui Cristoiu să nu fie unicat în România. Pentru că, de vreo două săptămâni, cele trei partide din topul electoral se comportă ca stupidele orătănii. Cele de la PNL și USR+ s-au urcat pe masă și s-au îmbătat cu vinul stăpânului, pe când cea de la PSD se zbate decapitată, împleticindu-se în jurul lemnului de i-a fost eșafod. Dacă beția celor din ”Opoziție” este scuzabilă, că unii sunt ramoliți (liberalii), alții necopți (useriștii), comicăria celor care au pretenția de a se pretinde în continuare ”cel mai mare partid”, nu are nicio scuză. În ambele cazuri, avantajul e la cocoșul Iohannis, care îi poate călări pe toți după cum are chef.

Din 28 mai încoace, auzi în fiecare zi cel puțin un lider social-democrat declarând plin de sine că ei și-au învățat lecția, că au înțeles mesajul electoratului. Nu bine s-a așezat cămașa în dungi peste pielea de găină a fostului lor lider, că au început să se lepede de el. Și plini de idei mărețe, din prima lor ședință ”liberă de Dragnea”, au început să arunce tot felul de copilării stupide, ba că vor face ”rebranding”, ba că vor comunica mai intens cu electoratul pe ”social-media”, ba că vor externaliza comunicarea partidului, ba că nu vor mai vorbi de Justiție. Toate acestea dovedind nu numai că nu au înțeles ”lecția electoratului”, ci și că toți cei ce își dau cu părerea pe la ședințele PSD fie sunt niște amatori, fie sunt depășiți de realitățile politice actuale.

Dacă te uiți doar la cei ce se înghesuie la ședințe, marea reformă a PSD s-ar putea rezuma așa: ”la vremuri noi, tot noi!”. Dar, dacă le auzi și vorbele, realizezi că, rămași fără cap, genialii epigoni ai lui Dragnea și-au pierdut rău direcția. Dar, răăăăău! Ce pare că au înțeles ei din ”lecția” din mai? Că trebuie să își abandoneze independența și să fie docili președintelui Iohannis, ca și celelalte două partide de top. Că trebuie să își renege electoratul și să danseze după muzica celor din Piața Victoriei, adică să își aplice singuri plăcuța. Că trebuie să rămână tot ei, dar să se facă mai bine înțeleși în genialitatea lor. Mai lipsește ca la Conges să schimbe roșul cu roz și trandafirii cu mimoze.

Dar, ”reforma” aceasta cu fundul în sus e doar pentru ochii celor din afară. Pentru că înăuntru continuă același stil pentru care la TV dau vina pe ”Liviu”. Marele ”lider” Paul Stănescu, venit de nicăieri, remarcat prin nimic, se revoltă împotriva dictaturii lui Dragnea, dar la ședință el dă cu demisia de masă: ”ori ca mine, ori nimic”. Deh, baronii de Olt or fi mai ”curați și democrați” decât cei de Teleorman! Veșnica și bogata ministresă, Rovana Plumb, capul listei înfrânte, președinta femeilor în roșu, se dă foarte ocupată ”la Bruxelles” când e întrebată dacă îl va vizita pe Dragnea, dar apoi își ridică democrația în cap, anunțând că Dăncilă va avea sigur votul tuturor femeilor din partid. Mda, ce mai contează votul liber în PSD, când limba ta are capacitatea să facă salturi largi și bruște, de la ”țara lui Liviu Dragnea” (în mai, la Iași), la ”femeile au dreptul să voteze decât Viorica Dăncilă”? Să mai spun și de cât de penibil e să ceri excluderea ”locotenenților” lui Dragnea, Codrin și Olguța, în timp ce tu tocmai o proslăvești pe Dăncilă sau Firea? Ambele creații ale aceluiași ”odios” care i-a oprimat pe bieții ”lideri” pesediști, băgându-i pe toți în mod excesiv în Parlament și aducând-i la ”ciolanul” bugetar.

Ce ar fi trebuit să înțeleagă liderii PSD din pierderea neașteptată a alegerilor europarlamentare?

Mai întâi, că, deși au pierdut alegerile, nu au pierdut voturi în mod semnificativ, au cam același număr de votanți ca la europarlamentarele din 2014. Deci, electoratul lor le-a fost alături, este același, în componență și cantitate. PNL și PLUS+ au făcut salturi neașteptate (cam 7% fiecare), deoarece au reușit să mobilizeze electoratul pasiv și pentru că s-au făcut niște șmenuri din soft. Nu pentru că electoratul tradițional al PSD ar fi trădat. Atunci, de ce să te lepezi de acești oameni?

Apoi, trebuie să vadă în perspectivă, că Dreapta a încercat demonizarea PSD la fiecare sesiune de alegeri, doar că, până acum, nu le ieșea decât la prezidențiale. Pentru că această strategie merge doar pe persoane, nu și pe partide. Le-a ieșit și la banalele europarlamentare din 2019 pentru că Liviu Dragnea a vrut să joace de-a prezidențiabilul încă din 2017. Și pentru că propaganda PSD a fost redusă la citarea oarbă și surdă a unor texte din Programul-Biblie făcut de consultanții israelieni în 2016.

În plus, este evident că, în condițiile în care la noi Stânga a fost redusă, de PSD, la ”să îmi dea statul ceva”, electoratul ieșit acum în plus la vot este de Dreapta. Și era pasiv doar pentru că nu se simțea reprezentat de nimeni pe partea aia. Sau, pentru că nu fusese speriat suficient pentru a-și depăși comoditatea și miserupismul. Cu ajutorul lui Dragnea, însă, Iohannis a reușit să le livreze ”emoția negativă” necesară. Așadar, este evident pentru orice om realist, că toți cei ce au votat cu partidele de Opoziție la aceste alegeri nu vor pune ștampila pe PSD prea curând. Indiferent cine va fi liderul pe care îl va linguși Rovana Plumb din 29 iunie încolo. S-au mișcat pentru că i-a împins frica de PSD, pentru că i-a motivat ura față de conducătorii lor, cât de repede vor uita ei aceste temeri? Și, mai ales, cum le vor putea uita când prin fața lor vor continua să defileze foștii ”parteneri” ai lui Dragnea? Plăcuța aceea nu era pentru Dragnea, era pentru tot PSD-ul. Și, atunci, de ce să dai vrabia din mână pentru cioara care te croncăne de pe gard?

Greșeala fundamentală a PSD-ului lui Dragnea a fost ȘMECHEREALA. Au pariat pe ”să îi fraierim pe proștii de Stânga, că fraierii de Dreapta sunt prea proști ca să se mobilizeze”. Le-a ieșit din plin la parlamentarele din 2016, au zis că au găsit formula perfectă. Lupta cu Statul paralel, chiar dacă a părut refrenul acestor ani, a fost doar un pretext pentru ”salvarea” lui Dragnea, o temă descoperită abia în toamna lui 2016, când Liviu a înțeles că foștii lui ”prieteni” de la K2 vin după el. În realitate, linia de forță a comunicării electorale a PSD a fost mereu autistul ”noi creștem pensii și salarii, fără noi muriți de foame, românii trebuie să ne fie recunoscători”. Un mesaj care mergea la electoratul lor clasic de 2-3 milioane, însă, repetat în exces, a devenit iritant pentru restul românilor. Care poate nu au nimic împotriva unor pensii mai bune sau a unor funcționari bine plătiți, dar, se așteaptă că un Guvern să mai facă și altceva, de exemplu, infrastructură.

Dar, hai sa fim sinceri, pe Dragnea nu l-a dus capul mai mult. Pentru că el era doar un șmecheraș combinagiu și nu avea viziuni administrative, s-a agățat bisericește de Programul acela de guvernare, pe care l-a primit gata făcut, și l-a impus ca o Biblie a partidului. Limitând, astfel, comunicarea PSD doar la electoratul ce i-a votat în 2016, transformându-se în ”Guvernul pensionarilor și bugetarilor”. Apoi, neînțelegând că România nu-i Teleorman, Dragnea s-a dedat la tot felul de gesturi dictatoriale pe față, decapitarea propriilor guverne, îndreptarea legilor justiției cu barda, excluderi din partid la orice critică. Gesturi agresive și tiranice, de om rău, periculos, care nu au făcut decât să dea muniție propagandei adverse. Crezând tot timpul că poate șmecheri populația, dacă le acoperă și justifică prin grija lui de a ”îndrepta” pensiile. Sigur, din 2021, după ce electoratul captiv va fi nevoit să voteze iar PSD, dacă vrea să se aplice legea promisă în 2016.

Asta este lecția pentru cei ce se vor ”noii” conducători ai PSD: ȘMECHEREALA NU MAI MERGE! Dar, ei nu o văd. Dimpotrivă, se cred șmecheri în continuare. Dovadă ce dezbat ei din 28 mai. Unii cred că soluția e să șmecherească electoratul lui Iohannis. Alții că e destul să continue să își șmecherească electoratul tradițional. Ambele ratări evidente, prima de 10%, a doua de 20%. Pentru că, în primul caz, singurul lucru pe care îl vor reuși va fi să își demobilizeze electoratul. Iar în al doilea, vor rămâne blocați pe o nișă aflată în continuă micșorare. Așa cum este acum, așa cum gândește și acționează de ani buni, PSD este pe un drum înfundat. Iar aceste alegeri au dovedit-o cu prisosință: PSD nu mai are de unde să adune voturi în plus, poate doar să piardă.

Singura salvare pentru ei, ca partid, ca grup, este să se schimbe cu adevărat. Și nu e loc de cosmetizări. Dacă vor să supraviețuiască în contextul politic actual, PSD trebuie să devină alt fel de partid. România nu mai este ca pe vremea lui Iliescu sau Năstase, nu mai pot trăi din ingineriile financiare inventate de Micky Șpagă, nu mai pot șmecheri pe schemele electorale concepute de moș Cozmâncă. Partidul ăsta ori se reinventează și vine cu un aer proaspăt, ori devine istorie, lângă PNȚCD și PDL.

În interior, garda lui Dragnea trebuie să facă un pas maaare în spate, pentru că altfel vor fi în continuare muniție împotriva partidului, ceilalți vor putea să își mențină electoratul mobilizat: ”uite, Dragnea conduce din închisoare prin marionetele lui!”. Viorica Dăncilă este văzută ca un om bun, chiar și de opozanți, dar ca politician este creația lui Dragnea și nimeni nu va uita asta vreodată. Poate să îl radă pe Vâlcov, o poate alunga pe Alexandreasca, se poate face și roșcată, electoratul cu plăcuța nu va fi păcălit. Dar, și puciștii lui Firea trebuie să se ascundă, pentru că nu vor fi iertați prea curând de propriul electorat. Primarul incompetent al Bucureștiului e de două ori nociv. Doamna Pandele este și ea creația lui Dragnea, s-au iubit în public multă vreme, dar pe final a făcut greșeala de a pactiza cu adversarii partidului. Ceea ce electoratul ”hardcore” al PSD nu va uita.

În exterior, PSD trebuie să se deschidă unor pături mai largi de electorat. Să comunice mai natural, mai sincer și mai divers. Să arate că nu mai e un partid capabil doar de Ministerul Muncii, pe celelalte luându-le doar pentru a le vampiriza Rovana și alți ”veșnici”. Să nu își mai facă programul electoral ca pe un catalog de mituit categorii sociale, ci ca pe un plan vizionar valabil pentru toți românii. Să promoveze lideri cu viziune și carismă, capabili să vorbească pentru toți românii, nu doar pentru cei mai săraci sau mai miloși dintre ei. Să comunice prin oameni care au vorbele lor, nu prin papagali ce repetă texte pompoase de la partid. Să fie un adevărat partid social-democrat, nu partidul bogătanilor care se laudă că dau 10 lei la pensia aia minimă de 600 lei.

Dacă toți acești experți în ”șmechereală” vor ca partidul să le mai aducă funcții pe viitor, trebuie să înțeleagă că au nevoie la conducere de oameni care nu pot fi lipiți nici de ”hoția lui Dragnea”, nici de ”trădarea lui Firea”. De oameni capabili să convingă electoratul, nu să îl șmecherească. Pentru asta, însă, trebuie integrată ”lecția Dragnea”, care s-a vrut ”vedetă”, când nivelul lui de competență era doar de ”impresar”. Și trebuie să se uite fiecare în oglinda politică și să realizeze unde stă și cam care îi e potențialul. Misiune imposibilă pentru oameni flămânzi de bani și drogați cu putere.

Așadar, are PSD puterea de a se reforma? Au liderii de azi dorința de a accepta că eșecul nu este doar al lui Dragnea, ci și al celor ce au stat la masă cu el? Au curajul de a-și recunoaște limitele și incapacitățile? Vor să renunțe la șmechereală, acum că sunt toți așezați la vilele lor? Are PSD oameni care să convingă electoratul că nu sunt la furat? Dacă da, să îi scoată în față la Congresul ăsta. E ultima lor șansă de a se redresa la timp pentru parlamentarele de anul viitor. Cam subțire, ce-i drept! Pentru că, până la urmă, găina ăsta decapitată e deja moartă, nu mai învie. Dar poate nu se zbate degeaba. Căci, PSD are nevoie urgentă de un ou. Sau de un pui viu...

P.S. Cică alegerile din PSD s-au făcut mereu doar pentru a se stabili pe cine lingușește Rovana.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR