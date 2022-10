Cîțu, nemulțumit că Iohannis în cazul noului ministru al educației: 'Puteam să găsim în PNL oameni competenţi care să preia acest portofoliu'

Fostul lider PNL Florin Cîţu a declarat, marţi, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre abţinerea la vot în şedinţa conducerii PNL, pentru propunerea Ligia Deca ministru al Educaţiei, că ar fi preferat să fie un membru al PNL. Cîţu a mai spus că în acest moment conducerea PNL are nevoie să vină mai aproape de membrii PNL, pentru că ”se simte o ruptură şi acesta a fost încă un pas”.

„Lucrurile sunt simple pentru mine, aş fi preferat să fie un membru al PNL. Deja este al treilea ministru, din cele câteva portofolii pe care le are PNL în acest Guvern, care nu are legătură cu partidul. De aceea preferam şi sunt sigur că puteam să găsim în PNL oameni competenţi care să preia acest portofoliu. De aceea m-am abţinut la acel vot, nu are legătură cu dacă poate sau nu să facă doamna ministru să facă faţă. Este un vot politic, al PNL şi prefer să avem membri ai PNL”, a spus Florin Cîţu, potrivit news.ro.

El a precizat că ”PNL are nevoie în acest moment de a-şi susţine membrii, pentru că sunt membri care lucrează zi de zi şi se uită că aceste funcţii se duc către oameni care nu sunt membri ai partidului”.

Despre faptul că Ligia Deca a lucrat la reforma ”România educată”, senatorul PNL a precuzat că ”la reformă a lucrat foarte multă lume”.

”Eu eram premier când am preluat (..) România Educată pentru a fi implimentat. Eu cred că avem nevoie în aceste momente şi conducerea PNL are nevoie să vină mai aproape de membrii PNL, se simte o ruptură şi acesta a fost încă un pas. Deja trei portofolii deja este prea mult să cedăm tehnocraţilor, PNL are oameni buni, pentru că altfel dăm semnalul greşit. Aici avem oameni şi cu siguranţă putem să îi scoatem în faţă”, a arătat Florin Cîţu, dând ca exemplu pe fostul ministru al Educaţiei, Monica Anisie.