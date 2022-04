Proaspătul președinte al PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit despre acuzațiile de plagiat - Ce spune despre o eventuală demisie

Proaspăt ales în fucția de președinete al PNL, Nicolae Ciucă a vorbit și despre acuzațiile de plagiat ce i se aduc, precizând că va lua o decizie cu privire la demisie în momentul în care autoritățile se vor pronunța.

„Mai întâi de toate nu am plagiat, mi-am terminat teza de doctorat între anii 1988 și 2001, am susținut-o în 2003 pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatrul de operații. În momentul de față lăsăm instituțiile să prezinte concluziile asupra acestui subiect după care voi lua o decizie. Sigur, am onoarea și demnitatea să pot lua o decizie în acest sens.

În acel moment voi lua decizia în conformitate cu principiile mele de onoare și demnitate”