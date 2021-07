Clarisse Agbegnenou şi Samir Ait Said, purtătorii de drapel ai delegaţiei Franţei

Clarisse Agbegnenou (judo) şi Samir Ait Said (gimnastică) au fost desemnaţi drept purtători de drapel ai Franţei de către colegii lor din delegaţia care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), a anunţat presa franceză, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Cei doi sportivi, aleşi de "ambasadorii" federaţiilor olimpice, vor purta culorile Franţei şi îi vor succeda multiplului campion de judo Teddy Riner, portdrapelul Franţei la JO de la Rio, în 2016.

Pentru Jocurile Paralimpice, Sandrine Martinet (judo) şi Stephane Houdet (tenis) au fost desemnaţi purtători de drapel în urma unui vot al publicului.

"Pentru mine, această postură de purtător de drapel îmi va da şi mai multă energie pentru a câştiga aurul olimpic. Sunt bucuroasă că oamenii mi-au acordat acest rol important", a declarat Clarisse Agbegnenou, cvintuplă campioană mondială la categoria 63 kg.

Samir Ait Said a recunoscut că "nu se aştepta" să fie desemnat purtător de drapel. "La Rio, nu am participat la ceremonia de deschidere, pentru că urma să concurez a doua zi. Am urmărit-o la televizor, şi când l-am văzut pe Teddy intrând cu toată echipa Franţei în spatele său, am considerat acest lucru magnific. El poartă întreaga ţară şi nu este nimic mai frumos, este mai mult decât o onoare. Mai ales pentru cineva ca mine", a spus gimnastul.

Ait Said a suferit o accidentare spectaculoasă la JO de la Rio, alegându-se cu o dublă fractură, de tibie şi peroneu, la piciorul stâng.