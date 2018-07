CNMR salută nominalizarea unui român pe postul de ambasador al SUA - Un gest de normalitate

Coaliția pentru Modernizarea României salută nominalizarea unui român pe postul de ambasador al SUA.

"Bye bye Mr Klemm! Decizia oficiala de azi a Casei Albe de nominalizare a unui candidat pentru postul de Ambasador la Bucuresti in locul lui Klemm este un semn de normalitate. Faptul ca este si roman arata o dorinta a SUA de aducere a relatiilor romano-americane la un alt nivel. Pozele cu steagul asa zisului Tinut Secuiesc si lectiile de protejare a minoritatii "majoritare" maghiare sper sa nu mai aibe loc. SUA este si ramane principalul aliat si partener pentru apararea securitatii nationale atat pentru Romania cat si pentru CNMR. Hans Klemm a ignorat istoria, realitatea de azi si bunul simt in Transilvania. Amintesc ca acum un an am anuntat primul nominalizarea unui roman pentru acest post. Noul nominalizat mai are insa un drum lunng. Urmeaza audierile in Congres, primirea undei verde, pregatirea pentru a ajunge la post. Asadar 6 luni de zile cel putin", transmite Alexandru Cumpănașu, președine CNMR.