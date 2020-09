Școala începe în Constanța în scenariul verde. Directorul DSP: 'Avem o singură localitate care are o incidenţă de 3,49. Este o localitate mică'

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa, Cristina Schipor, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că în privinţa începerii noului an şcolar la nivelul judeţului incidenţa este de 0,49 şi că toate localităţile sunt pe scenariul verde cu o singură excepţie, o comună care are incidenta cazurilor de îmbolnăvire de 3,49, relatează News.ro.

Conducerile Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi Direcţiei de Sănătate Publică au organizat luni, o conferinţă de presă comună în sistem online pentru a prezenta informaţii legate de începerea anului de învăţământ.

“La nivelul judeţului Constanţa avem o incidenţă de 0,49. Stăm bine, suntem pe un scenariu verde per total judeţ. Din păcate, avem o singură localitate care are o incidenţă de 3,49. Este o localitate mică, cu patru mii şi ceva de locuitori. Este vorba de Cuza Vodă. Aici Inspectoratul Şcolar va intra pe scenariul aferent acestui procent, acestei incidenţe”, a afirmat directorul DSP Constanţa, Cristina Schipor.

Aceasta a mai precizat că nu toate şcolile din judeţul Constanţa au medici sau asistente şi a amintit de un ordin al Ministerului Sănătăţii prin care autorităţile locale pot încheia contract cu medicul de familie pentru ca acesta să poată face triajul epidemiologic.

“Autoritatea locală are obligaţia să facă un contract cu medicul de familie din localitate.Deci, ar trebui să se reglementeze şi acest lucru în sensul că fiecare şcoală ar trebui să aibă un cadru medical, că este asistent, că este medic prin care să poată face triajul epidemiologic” a explicat Cristina Schipor.

La rândul său, inspectorul şcolar general al judeţul Constanţa, Sorin Mihai, a precizat în conferinţa de presă, că fiecare şcoală trebuie să prezinte scenariul pentru începerea anului de învăţământ.

“Până pe 9 septembrie fiecare unitate de învăţământ va transmite către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică propunerea aprobată prin Consiliul de Administraţie cu privire la scenariul sau scenariile adoptate pentru începerea anului şcolar precum şi o procedură proprie de organizare a activităţii în unitatea de învăţământ începând cu 14 septembrie. Această procedură este una similară celei pe care au realizat-o în perioada 2-12 iunie atunci când am avut activităţi de învăţare cu elevii din clasele a VIII-a, a XII şi a XIII-a în vederea pregătirii pentru examenele naţionale”, a afirmat Sorin Mihai.

El a precizat că echipe mixte ale IŞJ şi DSP vor merge în şcoli pentru a verifica stadiul pregătirilor pentru noul an şcolar.

“În perioada următoare mă voi deplasa în unităţile de învăţământ care ştim că avem probleme, mă refer la situaţiile în care avem grupuri sanitare care nu sunt racordate la reţeaua de apă sau la Cuză Vodă unde avem o problemă legată de situaţia epidemiologică, unităţi de învăţământ în care avem dificultăţi legate de conectivitatea la internet. Vom organiza echipe mixte la care vor participa reprezentanţi ai DSP şi inspectori şcolari care se vor deplasa în unităţile de învăţământ pentru a verifica situaţia pregătirii pentru noul an şcolar”, a explicat Sorin Mihai.

Întrebat dacă profesorii vor fi testaţi de COVID-19, inspectorul şcolar general a răspuns: “Trebuie întrebaţi reprezentanţii administraţiei publice locale. Fonduri poate pune la dispoziţie fără nicio problemă fiecare UAT pentru ca profesorii să fie testaţi gratuit doar că, e o teorie personală, dacă îi testezi astăzi şi mâine, Doamne-fereşte, se îmbolnăveşte unul, ce sens a mai avut testarea?”

Inspectorul şcolar general a fost completat de către Cristina Schipor: “Există o metodologie. În fiecare dimineaţă fiecare şcoală are obligaţia de a-şi tria personalul şi copiii. Fiecare profesor trebuie să ştie clar, dacă are temperatură, dacă are simptome, deci în momentul în care există o simptomatologie are o justificare să facă un test. Are dreptul să se testeze gratuit, având în vedere că are simptome. Intră pe o anchetă epidemiologică şi putem spune cine intră în carantină sau cine poate să meargă la şcoală”.

Cristina Schipor a precizat că au fost doi profesori care au fost depistaţi pozitiv cu COVID-19 şi că a fost făcut o anchetă epidemiologică.

“Au fost doi profesori, absolut nimic deosebit, s-au testat, au fost pozitivi, a început ancheta, colegii cu care au interacţionat au intrat în carantină.Pot să vă spun că sub declaraţia pe propria răspundere toată lumea a spus că a purtat mască. La nivelul a două licee din oraşul Constanţa unde am discutat personal cu directorii s-au purtat măşti”, a explicat directorul DSP Constanţa.