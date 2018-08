Codrin Ștefănescu, DEZVĂLUIRI despre nunta lui Dragnea Jr.: 'Domnul Tăriceanu a stat la masă cu Liviu Dragnea. Nu s-a pus la cale nicio strategie, o avem deja'

Codrin Ștefănescu susține că la nunta lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, nu s-a pus la cale o strategie referitoare la președintele Klaus Iohannis, menționând că la nivelul partidului există deja o strategie.

"Abia acum am plecat de la Snagov. Foarte multi dintre colegi am ramas acolo peste noapte, cei care nu aveau treaba. Am vazut ca s-a vehiculat ca s-a pus la cale o strategie anume fata de Iohannis, nu s-a pus la cale nicio strategie, noi strategia o avem deja. u aveam de ce sa ne strângem la Snagov la o petrecere privata pentru a face o strategie, noi strategia o aveam. (..) Domnul Tariceanu a stat la masa cu Liviu Dragnea. A fost o atmosfera extraordinar de buna, Tariceanu a plecat pe la 2, la 9 avea o intalnire", a spus Codrin Stefanescu la Antena 3.