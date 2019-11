Coldplay l-a devansat pe Robbie Williams în Marea Britanie

Trupa Coldplay a înregistrat a opta clasare consecutivă pe primul loc în topul britanic al albumelor, după ce „Everyday Life” a devansat „The Christmas Present” al lui Robbie Williams, relatează news.ro

Albumul Coldplay a fost vândut în 81.000 de unităţi, în timp ce al lui Williams, în 67.000 de unităţi, potrivit BBC.

„Everyday Life” este al treilea cel mai rapid vândut album în Marea Britanie anul acesta, după „No. 6 Collaborations Project” al lui Ed Sheeran şi „Divinely Uninspired To A Hellish Extent” al lui Lewis Capaldi.

Toate cele opt albume ale grupului - de la debutul „Parachutes” din 2000 şi până în prezent - au ocupat primul loc în clasamentul britanic.

În urmă cu o săptămână, trupa engleză Coldplay a anunţat că nu va susţine un turneu pentru promovarea celui mai nou album şi că încearcă să găsească o variantă de a proteja mediul. În locul unei serii de concerte, trupa a susţinut două concerte în Amman, care au fost transmise pe YouTube, şi unul la Londra.

În ceea ce îl priveşte pe Williams, albumul lui este cel mai rapid vândut în format casetă în aproximativ două decenii - aproximativ 10.000 de copii, în ultimele şapte zile. Cel mai recent album care a fost vândut într-un număr mai mare de casete a fost „Now 52” (2002), care cuprinde piese precum „Just a Little”, de Liberty X, şi „Freeek!” al lui George Michael.

Pe acest album au fost invitaţi să cânte împreună cu Williams artişti ca Rod Stewart, Jamie Cullum, Helene Fischer, Bryan Adams şi pugilistul Tyson Fury.

Locul al treilea în topul britanic a fost ocupat de „You're In My Heart”, album înregistrat de Rod Stewart împreună cu Royal Philharmonic Orchestra. El cuprinde versiuni ale unor compoziţii celebre ale lui Stewart, dar şi noua piesă „Stop Loving Her Today”.