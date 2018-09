Oamenii de stiinta au descoperit ca elevii nascuti in luna septembrie au inregistrat, in medie, un scor anual mai mare. Faptul ca sunt nascuti in septembrie le ofera copiilor un avantaj in anul scolar, ei fiind mai mari, ca varsta, in comparatie cu ceilalti colegi de clasa, se arata in acelasi studiu.

Vezi AICI de ce sunt avantajaţi copiii născuţi în septembrie!