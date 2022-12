Într-o scrisoare trimisă ziarului Telegraph, fostul prim-ministru și un grup de parlamentari conservatori au criticat "reprimarea protestului șoferilor" de către primarul Londrei, în urma deciziei sale de a extinde zona cu emisii reduse în întreaga Mare Britanie . Acest lucru înseamnă că mii de șoferi vor trebui să plătească 12,50 lire sterline pe zi pentru că vehiculele lor nu respectă standardele minime de poluare, anunță biz.crast.net.

Intervenția îl pune pe Boris Johnson intr-un conflict cu Leonardo DiCaprio, starul unor filme precum Titanic, Catch Me If You Can și The Beach.

Starul de la Hollywood a intrat pe rețelele de socializare pentru a-l lăuda pe Khan și a declarat: Aceasta va însemna că 5 milioane de oameni în plus vor respira un aer mai curat și vor ajuta la construirea unei Londre mai bune, mai verzi și mai echitabile pentru toată lumea. "O astfel de acțiune la scară largă și de luare a deciziilor este ceea ce avem nevoie pentru a reduce la jumătate emisiile în acest deceniu, împreună cu punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură."

Nu este prima dată când DiCaprio îl susține pe primarul laburist al Londrei pentru ambiția sa de a reduce poluarea în capitală. În 2019, el l-a lăudat pe Khan pentru că "a preluat conducerea în combaterea poluării aerului în Londra" și a spus: "Aerul curat este un drept al omului".

Primarul Khan, a cărui carte "Respiră: Tackling the Climate Emergency", urmează să fie publicată în luna mai, i-a mulțumit rapid dlui DiCaprio, spunând că este minunat să aibă sprijinul său.

Printre ceilalți semnatari ai scrisorii care se opun extinderii Uleys se numără fostul lider conservator Sir Ian Duncan Smith, fostul coleg al dlui Johnson, fostul ministru al transporturilor Chris Grayling și actualul ministru pentru Londra, Paul Scully. Aproape 60 la sută dintre respondenții la o consultare publică s-au opus planului dlui Khan de a extinde Uleez în întreaga Mare Britanie.

În scrisoare, coordonată de Gareth Bacon, deputat de Orpington, parlamentarii au declarat că decizia lui Sadiq Khan este "nedemocratică și reprezintă o lovitură pentru bugetul gospodăriilor".

Boris Johnson a anunțat planurile de implementare a primei zone cu emisii scăzute din lume în Londra în 2015, când era primar al capitalei. De atunci, el s-a opus planului primarului Khan de a extinde zona, mai întâi la North și South Circular Roads și acum în dreptul M25.

Parlamentarii au spus: "Nu este o problemă: "Uleezul nu a fost niciodată destinat să fie implementat în exteriorul Londrei. Este o scurgere de bani din portofelul șoferilor, care nu are nimic de-a face cu calitatea aerului și totul este legat de proasta gestionare a minei, și vine în cel mai prost moment posibil pentru veniturile gospodăriilor."

În ciuda faptului că a insistat că nu va merge mai departe cu extinderea Ulej dacă va exista o opoziție copleșitoare față de aceasta, Sadiq Khan a declarat săptămâna trecută pentru Telegraph: "Nu am organizat un referendum; a fost o consultare.

De asemenea, el a dezvăluit intenția sa de a introduce o rețea de drumuri cu taxă "în stil Singapore" în toată Londra, odată ce șoferii vor trece la vehicule electrice. Primarul Londrei a declarat că va fi introdusă o taxare rutieră pentru a înlocui taxele de congestie și taxele pentru zonele cu emisii ultra-joase (ULZ) care ar putea folosi o rețea de camere de luat vederi în întreaga capitală.

Joi, Sadiq Khan și-a reafirmat politica emblematică a Uleys ca parte a planului de afaceri al tranposrtului londonez de a investi 8,1 miliarde de lire sterline în rețeaua rutieră și feroviară a Londrei. Printre îmbunătățirile aduse sistemului de transport public din capitală se numără înlocuirea trenurilor de pe linia Piccadilly cu o nouă flotă care va avea capacitatea de a circula fără șofer, dacă guvernul va aproba fonduri pentru modernizarea semnalelor și a platformelor.

Sadiq Khan, președintele TfL, a intrat în mod repetat în conflict cu Westminster în legătură cu introducerea trenurilor de metrou fără șofer. În ciuda presiunilor din partea guvernului de a lua în considerare implementarea tehnologiei fără șofer, primarul Londrei a numit astfel de schimbări "o nebunie".

Cu toate acestea, surse din industrie au declarat pentru Telegraph că oficialii primăriei poartă discuții regulate cu proprietari precum Siemens, care construiește trenurile de pe linia Piccadilly, pentru a face din trenurile fără șofer o realitate.

Separat, planul de afaceri a pus deoparte 150 de milioane de lire sterline pe an până în 2026 pentru a fi cheltuite pe construirea de noi piste pentru bicicliști. Între timp, oficialii au indicat că TfL ar putea fi responsabil pentru sponsorizarea stațiilor de metrou din Londra, o problemă centrală a unei oferte eșuate a candidatului conservator la primărie Sean Bailey.

Planul de afaceri prevede următoarele: "Prezentăm modalități noi și interesante de a lucra cu mărcile. Aceasta include activări inovatoare ale mărcilor în metrou, colaborări creative care folosesc simbolurile noastre recunoscute la nivel mondial și acoperirea exclusivă a superproducțiilor de la Hollywood în întreaga rețea.