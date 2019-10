Consiliul Concurenței ia în calcul punerea la punct a unui comparator de prețuri pentru asigurările RCA, asemeni comparatoarelor din piața carburanților și cea a alimentelor lansate în acest an, a precizat astăzi Bogdan Chirițoiu, președintele instituției, potrivit Mediafax.

Comparatoarele respective au scopul de a oferi transparență clienților și să reducă marja excesivă a comercianților către o convergență naturală. O referință pentru comisioanele percepute de brokeri ar putea fi de asemenea o soluție pentru reducerea costurilor cu RCA, a mai spus Chirițoiu, care a adăugat că transparența ajută clienții și că trebuie găsit un mecanism pentru că „într-adevăr comisioanele administrative par mari”.

Întrebat dacă un comparator ar viza doar RCA sau și alte tipuri de asigurări, președintele Consiliului Concurenței a precizat: „Noi avem posibilitatea legală să facem comparatoare de prețuri în multe domenii, discutând cu autoritatea de reglementare din domeniul respectiv, în acest caz Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Trebuie să vedem unde este nevoie să facem comparatoare de prețuri, acolo unde piața nu a generat singură. Precum la alimente, unde este o complexitate atât de mare încât nu aveam un instrument de piață, pe care l-am făcut noi”.

El a notat că autoritatea intervine acolo unde o piață nu funcționează la parametri optimi și a adăugat că un astfel de comparator ar lua ceva timp până ar fi pus la punct.

„Lecția de la (comparatorul de) alimente este că ne-a luat mult timp să discutăm cu toate companiile, ca sistemele lor informatice să poată funcționa cu aplicația dezvoltată de noi. Nu se face de pe azi pe mâine”, a spus Bogdan Chirițoiu”.

Chirițoiu a mai precizat că ar prefera ca acest comparator să nu fie administrat de Consiliul Concurenței.

„Putem să folosim baza noastră legală, dacă cooperarea nu e voluntară, să putem să obligăm companiile să ne dea informații. Aici putem ajuta noi, dar aș prefera să nu ne luăm noi o sarcină în plus ci doar să-i ajutăm pe alții”, a spus el.

În ceea ce privește concentrarea din piața asigurărilor, unde 70% din piață este reprezentată de primii doi jucători, respectiv City Insurance și Euroins, Chirițoiu a declarat că numărul de companii care activează în piață nu este prea mic, dar că situația trebuie monitorizată.

„Evident piața a avut probleme până la intervenția reglementatorului în 2015-2016, acum lucrurile arată evident mai bine dar trebuie monitorizată situația. Autoitatea de reglementare a ieșit public în ultima vreme și a spus că lucrurile sunt sub control și nu am niciun motiv să pun sub îndoială ceea ce spun dânșii (de la ASF)”, a precizat președintele Consiliului Concurenței.

El a adăugat totuși că legea asigurărilor auto ar trebui modificată în așa fel încât service-urile să nu poată impune prețul reparațiilor asupra asiguratorilor, în condițiile în care legea RCA prevede că asiguratorul nu poate selecta service-ul unde se realizează reparațiile.

„O variantă, ori spunem că asiguratorul are dreptul să spună că nu vrea la un anumit service (…) ori altă variantă ar fi să avem niște tarife de referință. Să zicem că asiguratorul trebuie să plătească x. Acum, dacă tu, client, ții să te duci la un service care este mai scump, atunci suporți diferența. Este mecanismul pe care îl avem și la medicamente”, a conchis Chirițoiu.