Consiliul Europei somează România: solicită 'protecția' persoanelor LGBTI+ afectate de războiul din Ucraina

Comisarul Pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei a făcut marți apel la statele membre să "acorde atenție situației persoanelor LGBTI" din Ucraina, cu ocazia Zilei mondiale împotriva homofobiei și transfobiei, se arată într-un comunicat.

Deși salută într-o declarație activitatea desfășurată de ONG-urile locale și internaționale în îngrijirea persoanelor LGBTI+, Dunja Mijatovic solicită statelor să privească cu "o atenție deosebită" accesul la locuințe și la locuri de muncă "din cauza politicilor negative și a climatului față de persoanele LGBTI, în general, într-o serie de țări în care ucrainenii s-au refugiat". „Autoritățile din Ucraina, precum și din țările vecine ar trebui să acorde atenție vulnerabilității specifice a persoanelor transgender care trebuie să părăsească țara", a declarat Mijatovic.

De la declanşarea acestei crize (24.02.2022), până la data de 16.05.2022, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România 951.720 cetăţeni ucraineni, informează Poliția română de frontieră. De asemenea, începând cu data de 10 februarie 2022 (perioadă pre-conflict), au intrat în ţara noastră 986.249 ucraineni.

Redăm mai jos întreaga comunicare a Consiliului Europei:

„Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović: Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei din acest an, fac apel la toate statele membre să acorde atenție situației persoanelor LGBTI care fie se află încă în Ucraina, fie fug din calea războiului, astfel încât vulnerabilitatea și nevoile lor să fie luate în considerare pe deplin în cadrul răspunsului umanitar și al drepturilor omului.

Alături de compatrioții lor, persoanele LGBTI ucrainene suferă consecințele acestui război oribil. Unii au luat armele, alții au devenit strămutați în interiorul țării, unii sunt activi în răspunsul la criza umanitară, iar alții au decis încă să plece pentru a căuta refugiu în alte țări. Dar, așa cum s-a subliniat într-o declarație publicată ieri de expertul independent al Organizației Națiunilor Unite privind orientarea sexuală și identitatea de gen și de alți experți în domeniul drepturilor omului, în vremuri de război și de strămutare, persoanele LGBTI sunt chiar mai vulnerabile decât pe timp de pace.

Apărătorii drepturilor omului LGBTI mi-au atras atenția asupra vulnerabilității specifice a persoanelor LGBTI prinse în războiul din Ucraina. ONG-urile LGBTI locale au înființat adăposturi dedicate pentru persoanele LGBTI strămutate în interiorul țării, pentru a le proteja de discriminare, prejudecăți și violență bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, care preexistau războiului. Acestea ar trebui să aibă acces la resurse adecvate. O preocupare imediată se referă la lipsa medicamentelor de care au nevoie unele persoane LGBTI din Ucraina, inclusiv a hormonilor pentru persoanele trans, a medicamentelor pentru persoanele intersexuale și a medicamentelor antiretrovirale. În cursul vizitei mele recente în Ucraina, am fost informat, de asemenea, că unele persoane transsexuale întâmpină dificultăți în a părăsi țara. De exemplu, acesta este cazul mai multor femei transsexuale care sunt blocate în Ucraina deoarece nu au finalizat procesul legal de recunoaștere a genului și, în consecință, indicatorii de gen din documentele lor de identitate rămân de sex masculin, în condițiile în care legea marțială impune tuturor bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani să rămână în Ucraina. În general, autoritățile, atât din Ucraina, cât și din țările limitrofe, ar trebui să acorde atenție vulnerabilității specifice a persoanelor transsexuale care trebuie să părăsească țara, astfel încât acestea să poată face acest lucru în siguranță.

Sunt, de asemenea, îngrijorată în ceea ce privește persoanele LGBTI din teritoriile în care au loc lupte, care sunt ocupate sau care nu sunt controlate în alt mod de guvernul din Ucraina. Am primit anterior informații potrivit cărora ura împotriva persoanelor LGBTI este deosebit de răspândită și încurajată în aceste zone.

Conform informațiilor colectate de biroul meu cu ocazia misiunilor recente de monitorizare în țările învecinate cu Ucraina, ONG-urile LGBTI locale și internaționale din aceste țări sunt cele care au luat măsuri pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor LGBTI care sosesc din Ucraina. Acestea contribuie la asigurarea unei cazări sigure prin punerea în legătură a refugiaților cu gazde prietenoase cu LGBTI, oferă informații privind statutul juridic și accesul la asistență medicală, facilitează sprijinul psihosocial în centrele comunitare, precum și transportul ulterior pentru cei care au nevoie de el. Refugiații ucraineni LGBTI se confruntă cu mai multe provocări. Printre acestea se numără lipsa accesului la asistență medicală specifică pentru persoanele transsexuale și intersexuale în țările în care astfel de medicamente sunt deja puține sau în care accesul este supus unor cerințe împovărătoare. Lacunele în tratament pot avea consecințe foarte grave. Partenerii de același sex care fug din Ucraina se confruntă, de asemenea, cu dificultăți legate de faptul că statutul lor de cuplu sau de familie nu este recunoscut, nici în Ucraina, nici în unele dintre țările vecine. Pentru partenerii din afara Ucrainei apar deja probleme în ceea ce privește asigurarea reunificării familiei sau a accesului la protecție temporară. Accesul la cazare și la locuri de muncă va necesita, de asemenea, atenție, mai ales având în vedere climatul și politicile negative față de persoanele LGBTI într-o serie de țări în care ucrainenii caută siguranță.

De asemenea, solicit statelor membre să ia în considerare situația persoanelor LGBTI din Rusia, Belarus și alte țări care au căutat refugiu în Ucraina și care s-ar putea să nu se poată întoarce în siguranță în țările lor de origine. Este posibil ca mai multe persoane LGBTI să încerce să părăsească Rusia în următoarele săptămâni, având în vedere înrăutățirea situației drepturilor omului în această țară. Așa cum am subliniat într-un comentariu privind drepturile omului referitor la solicitanții de azil LGBTI în Europa, este imperativ ca statele membre să recunoască în legislația lor națională faptul că teama de persecuție pe baza orientării sexuale, a identității de gen și a caracteristicilor sexuale este un motiv valabil pentru acordarea statutului de refugiat, în conformitate cu Convenția din 1951 privind statutul refugiaților. De asemenea, acestea ar trebui să recunoască faptul că formele specifice de tratament sau discriminare cu care se confruntă adesea persoanele LGBTI pot constitui persecuție și să respingă cu fermitate ideea că se poate aștepta de la acestea să își ascundă orientarea sexuală sau identitatea de gen pentru a scăpa de încălcarea drepturilor omului. În cele din urmă, trebuie luate măsuri urgente pentru a aborda stereotipurile și "cultura neîncrederii" în cadrul procedurilor de azil, pentru a îmbunătăți identificarea timpurie a vulnerabilităților și pentru a proteja persoanele LGBTI împotriva violenței, hărțuirii, izolării și discriminării în centrele de primire.

Salut mobilizarea extraordinară a activiștilor LGBTI și a ONG-urilor, atât în Ucraina, cât și în alte țări europene, în sprijinul persoanelor LGBTI afectate de războiul din Ucraina. Îndemn toți actorii umanitari să se asigure că persoanele LGBTI din Ucraina nu sunt lăsate în urmă atunci când distribuie asistență umanitară și medicală de bază. Salut, de asemenea, solidaritatea extraordinară de care au dat dovadă multe țări europene care au primit refugiații ucraineni și le încurajez să identifice nevoile specifice ale persoanelor LGBTI care sosesc pe teritoriile lor și să se asigure că cadrul juridic și furnizarea efectivă a asistenței umanitare răspund acestor nevoi.”

