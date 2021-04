Continuă curățenia și asfaltarea în Sectorul 5

Acțiunea de curățenie din Sectorul 5 continuă și în această perioadă pe raza sectorului. Pe lângă toaletarea copacilor, curățatul spațiului verde și săpatul grădinilor din jurul blocurilor, se schimbă și vopsesc gardurile ce împrejmuiesc grădinile și, totodată, se amplasează mobilier stradal. De asemenea, angajații firmei de salubrizare spală și mătură mecanic străzile și trotuarele din sector. Această acțiune este realizată cu sprijinul Poliției Locale Sector 5.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a mers din nou pe teren pentru a vedea cum se desfășoară toate aceste activități. De asemenea, edilul a supervizat și asfaltarea unor străzi din sector și le-a cerut celor de la Infrastructură Sector 5 să țină cont și de solicitările oamenilor atunci când le asfaltează trotuarele din fața curților.

Pentru că Sectorul 5 încă se confruntă cu problema mașinilor abandonate, Primarul Sectorului 5 a dispus Poliției Locale ca acțiunile de ridicare a acestor autoturisme să continue, pentru că pe lângă spațiul pe care îl ocupă, acestea pot deveni și o problemă pentru sănătatea cetățenilor, din cauza gunoiului care se depozitează în și lângă aceste mașini. De asemenea, Poliția Locală continuă și demolarea garajelor amplasate ilegal pe domeniul public. În locul acestora urmează să se creeze noi locuri de parcare pentru locuitorii din Sectorul 5.

Pentru a-i bucura și pe cei mici, Primăria Sectorului 5 a curățat și reparat toate fântânile arteziene din sector care erau lăsate în paragină. Acestea au fost puse în funcțiune de joi, 8 aprilie. De anul acesta, fântânile sunt dotate și cu lumini multicolore.

„Continuăm treaba în Sectorul 5. Am dispus ca în această perioadă toate societățile care aparțin primăriei și Poliția Locală să lucreze împreună și în același timp. Să facem curățenie, să asfaltăm și să ne ocupăm și de mașinile abandonate din Sectorul 5. Am mers pe teren pentru a vedea cum se desfășoară toate aceste acțiuni și le-am cerut angajaților primăriei să țină cont și de dorințele și sesizările locuitorilor din Sectorul 5, pentru că, până la urmă, ei sunt cei care trăiesc zi de zi în acest sector. Am vrut să le facem o bucurie și celor mici, motiv pentru care am cerut ca toate fântânile arteziene din sector să fie readuse la viață. Acestea au fost curățate și reparate. Pentru că știu că lucrurile mici îi bucură pe copii, am dispus ca toate aceste fântâni să fie dotate cu lumini colorate. Sunt lucruri normale pe care le facem în această perioadă, dar care până acum au reprezentat un lux pentru cetățenii din sector.”, a transmis Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone.