Copiii cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani sunt obligați să poarte mască, în Michigan

O nouă obligatie de a purta mască în statul american Michigan, aplicată copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani, a intrat în vigoare luni. Măștile vor fi impuse copiilor în toate locurile publice, inclusiv în școli, centre de îngrijire și tabere. Postul WZZM-TV a menționat că, în aprilie, statul american a înregistrat o creștere a numărului de cazuri Covid-19 în rândul copiilor, iar săptămâna trecută unii directori ai spitalelor au spus că tratează mai mulți copii decât oricând.

Noua regulă creează însă probleme celor însărcinați cu aplicarea acesteia, școlile și grădinițele confruntându-se cu dificultăți.

„Este imposibil. Nici măcar nu mai are timp să predea”, a declarat Erin Farias, proprietarul grădiniței Little Smiles Daycare and Christian Learning Center din Kentwood, despre educatoare. „Nu mai fac nicio activitate, e doar ‘Pune masca, trage masca’. Asta este ziua lor”.

Farias a declarat pentru WZZM că înțelege obligația de a purta mască în cazul copiilor de 2-4 ani, în special pentru că la centrele Little Smiles au văzut o creștere a răspândirii virale. Anul trecut au fost nevoiți să închidă doar două clase pe tot parcursul anului. Acum, în doar două săptămâni, au trebuit să suspende activitatea în alte două clase, scrie Smartradio.ro.

Dr. Matthew Hornik, de la Centrul Pediatric Care Corner din West Bloomfield, spune că „datele au arătat recent o creștere a contaminării în rândul copiilor. Mulți adulți se vaccinează, dar varianta britanică, care este mult mai contagioasă, se răspândește pe teritoriul statului. Este adevărat, răspândirea este destul de redusă în școli și grădinițe. Dar orice putem face pentru a atenua creșterea va ajuta”.

Hornik este, de asemenea, președinte al filialei din Michigan a Academiei Americane de Pediatrie. El menționează că nu există pericol pentru copiii mici care poartă măști, atât timp cât sunt schimbate și au dimensiunea corectă.