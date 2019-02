Corina Crețu, PRECIZĂRI după atacul pe tema laserului de la Măgurele: Mi se pare ireal ca partea română apelează la Comisie

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, acuza, în cursul acestei săptămâni, că Guvernul Viorica Dăncilă pune în pericol finalizarea proiectului laserului de la Măgurele, cea mai importantă investiție europeană în domeniul cercetării din România.

„Mărturisesc că sunt foarte îngrijorată de ultimele evoluții privind proiectul ELI de la Măgurele; și mă refer în mod special la litigiul existent între beneficiarul proiectului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH) și consorţiul european EuroGammaS (EGS) privind realizarea Sistemului Fascicul Gamma de la Măgurele, care pune în pericol finalizarea proiectului”, a scris joi, pe Facebook, comisarul european Corina Crețu.

După ce a fost acuzată că atacul ei ar fi unul politic, Crețu a revenit cu precizări.

"Il respect enorm pe Dl Profesor Zamfir. Analizele pe care le-am expus nu sunt ale politicienilor, ci ale expertilor in cercetare , inovare şi dezvoltare technologica. Va invit sa recititi postarea mea referitoare la Magurele, nu exista nimic politic in aceasta comunicare. Partea romana a apelat la Comisie sa incercam sa deblocam situatia. Am explicat pe larg pasii pe care I-am facut, colegul Moedas, Comisarul pentru cercetare, impreuna cu mine si serviciile noastre. E un proiect mult intarziat, pe care l am fazat tocmai pentru a nu se pierde banii. Intarzierile nu se datoreaza celor de la Magurele, ci faptului ca Acordul de mediu a fost obtinut in mai mult de doi ani. Eu m-am simtit datoare sa trag un semnal de alarma, vazand ca a trecut mai mult de o luna de cand am trimis, Comisarul Moedas si cu mine, scrisoare oficiala catre dna Prim Ministru si nu avem un raspuns. Mi se pare ireal ca partea romana apeleaza la Comisie, am adus la aceeasi masa ministrii cercetarii din tarile implicate, am agreat impreuna pasii de urmat iar acum se ignora total aceste eforturi si tot ce s-a discutat. Decizia apartine In totalitate Guvernului Romaniei , dorim doar sa stim care e aceasta decizie, pentru ca sunt in joc milioane de euro şi un proiect emblematic pentru România şi UE. Numai bine va doresc", a scris Crețu pe Facebook.