Cosette Chichirău refuză să se alieze cu PNL, la Iași: 'Chirica ne imploră să-i devenim complici, nu parteneri'

Deputata Cosette Chichirău, copreşedinte al USR PLUS Iaşi, afirmă că Alianţa va vota în plenul Consiliului Local "orice proiect bun pentru ieşeni, indiferent de la cine vine", menţionând totodată că nu are nevoie de alianţe, potrivit Agerpres.

"Răspunsul meu, în cazul în care nu s-a înţeles, este foarte clar: USR PLUS votează orice proiect bun pentru ieşeni, indiferent de la cine vine. Nu avem nevoie de alianţe, acorduri şi înţelegeri de culise ca să votăm proiectele bune. Dar nu vom fi niciodată complicii lui Mihai Chirica! Nu vom fi nici maşinăria lui de vot şi nici marionetele mafiei imobiliare din Iaşi", a scris Chichirău miercuri pe pagina sa de Facebook.

Reacţia vine după ce liderii PNL Iaşi, Costel Alexe şi Mihai Chirica, câştigătorii alegerilor la Primăria Iaşi şi Consiliul Judeţean, au invitat la negocieri Alianţa USR PLUS şi PMP pentru crearea de majorităţi în Consiliul Judeţean şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

"Pesedistul Mihai Chirica ne imploră să-i devenim complici, nu parteneri. Primarul şi cei din jurul lui au de fapt o singură suferinţă: nu mai pot da tunuri pe bandă rulantă. Potrivit legii, proiectele de patrimoniu - de exemplu schimburile de terenuri - au nevoie de votul a două treimi din consilieri. După votul de duminică, Mihai Chirica nu mai are o astfel de majoritate. USR PLUS are 9 din 27 de consilieri, în timp ce PNL are doar 11. Practic, Mihai Chirica nu are majoritatea calificată în Consiliul Local, iar pentru cea simplă, va trebui să-i convingă nu doar pe noii parteneri din PNL, ci şi pe vechii colegi din PSD. După cum se plângea zilele trecute, Mihai Chirica va trebui "să negocieze fiecare scândură". Aceasta este explicaţia mărului otrăvit pe care mi-l întinde acum Mihai Chirica. Nu a înţeles mesajul ieşenilor. A înţeles însă aritmetica votului din Consiliul Local", mai scrie Chichirău pe Facebook.

La alegerile locale din 27 septembrie primarul Mihai Chirica (PNL) a câştigat alegerile locale cu 42,4% din voturi, în timp ce contracandidatul de la USR PLUS, Cosette Chichirău, a obţinut 30,5%.